<p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363; mso-fareast-language:TR">&nbsp;Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, temiz, duru, masmavi&nbsp;denizi ve&nbsp;altın rengi&nbsp;incecik kumuyla tropik adayı andırıyor. Plaj yılda yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. <o:p></o:p></span></p><br></p>
1

 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, temiz, duru, masmavi denizi ve altın rengi incecik kumuyla tropik adayı andırıyor. Plaj yılda yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.


<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">Marmaris ilçesinde, altın rengi kumu ve turkuaz rengi deniziyle özellikle yerli turistlerin gözdesi olan İncekum Plajı'nın ziyaretçi sayısı, her geçen yıl artıyor.&nbsp;</span><br></p>
2

Marmaris ilçesinde, altın rengi kumu ve turkuaz rengi deniziyle özellikle yerli turistlerin gözdesi olan İncekum Plajı'nın ziyaretçi sayısı, her geçen yıl artıyor. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi'nde bulunan plaja gelen tatilciler, çam ağaçlarının altında oturup, turkuaz rengindeki berrak suda yüzerken, ince kumların üzerinde güneşleniyor. Akyaka'dan, öğle saatlerinden itibaren tur tekneleriyle gelen çok sayıda turist de İncekum'un keyfini çıkarıyor.&nbsp;</span><br></p>
3

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi'nde bulunan plaja gelen tatilciler, çam ağaçlarının altında oturup, turkuaz rengindeki berrak suda yüzerken, ince kumların üzerinde güneşleniyor. Akyaka'dan, öğle saatlerinden itibaren tur tekneleriyle gelen çok sayıda turist de İncekum'un keyfini çıkarıyor. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">İncekum Plajı'na karayoluyla ulaşmak isteyenler, Çamlı Mahallesi'ni geçtikten sonra asfalt yoldan yaklaşık 5 kilometre daha giderek, plajın bulunduğu koya geliyor. Plajın otoparkına araçlarını bırakan tatilciler, 25 lira giriş ücretini ödedikten sonra sıradaki traktörün römorkuna binerek, orman içerisinde kısa bir yolculukla plaja ulaşıyor.&nbsp;</span><br></p>
4

İncekum Plajı'na karayoluyla ulaşmak isteyenler, Çamlı Mahallesi'ni geçtikten sonra asfalt yoldan yaklaşık 5 kilometre daha giderek, plajın bulunduğu koya geliyor. Plajın otoparkına araçlarını bırakan tatilciler, 25 lira giriş ücretini ödedikten sonra sıradaki traktörün römorkuna binerek, orman içerisinde kısa bir yolculukla plaja ulaşıyor. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#636363;mso-ansi-language:TR; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA">Plaj, sığ denizi nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Dünyaca ünlü Kleopatra Adası'nın (Sedir Adası) hemen karşısında olan İncekum Plajı, yaz sezonunda yaklaşık 120 bin yerli turiste ev sahipliği yapıyor.</span><br></p>
5

Plaj, sığ denizi nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Dünyaca ünlü Kleopatra Adası'nın (Sedir Adası) hemen karşısında olan İncekum Plajı, yaz sezonunda yaklaşık 120 bin yerli turiste ev sahipliği yapıyor.

6
7

Video Haberler