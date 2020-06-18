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Plaj, sığ denizi nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Dünyaca ünlü Kleopatra Adası'nın (Sedir Adası) hemen karşısında olan İncekum Plajı, yaz sezonunda yaklaşık 120 bin yerli turiste ev sahipliği yapıyor.

