3
İlçe merkezine 27 kilometre
uzaklıktaki Çamlı Mahallesi'nde bulunan plaja gelen tatilciler, çam ağaçlarının
altında oturup, turkuaz rengindeki berrak suda yüzerken, ince kumların üzerinde
güneşleniyor. Akyaka'dan, öğle saatlerinden itibaren tur tekneleriyle gelen çok
sayıda turist de İncekum'un keyfini çıkarıyor.
4
İncekum Plajı'na karayoluyla
ulaşmak isteyenler, Çamlı Mahallesi'ni geçtikten sonra asfalt yoldan yaklaşık 5
kilometre daha giderek, plajın bulunduğu koya geliyor. Plajın otoparkına
araçlarını bırakan tatilciler, 25 lira giriş ücretini ödedikten sonra sıradaki
traktörün römorkuna binerek, orman içerisinde kısa bir yolculukla plaja
ulaşıyor.
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