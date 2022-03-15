Yeşilçam'ın gözdesi Gülşen Bubikoğlu hangi filmlerde oynadı?

VAHŞİ GELİN

Vahşi Gelin, Osman F. Seden'in yönettiği, Fuat Özlüer ve Osman F. Seden'in senaryosunu yazdığı 1978 yapımı Türk filmidir.

Filmin yapımcısı Türker İnanoğlu'dur. Filmin başrol oyuncuları Gülşen Bubikoğlu ve Cüneyt Arkın'dır.



Genç bir kadın olan Necmiye, ailesi tarafından bir ağanın oğlu olan Temel ile evlenmeye zorlanır. Necmiye, büyük bir otelde yapılan nişan töreni sırasında kaçarak bir otele sığınır. Temel, vakit kaybetmeden nişanlısını bulabilmek için gazeteye ilan verir. Yakışıklı olduğu kadar kaba da bir adam olan Murat, Necmiye’yi kaldığı otelde görünce Temel’e haber verir. Ancak Murat, otele gelen Temel’e Necmiye’nin ricası üzerine sevgili olduklarını söyler.

Konunun kapanmasının ardından otelden ayrılan Murat, Necmiye ile tüm bağının koptuğunu düşünür. Oysa durum hiç de öyle olmaz. Necmiye, gizlice Murat’ın arabasına saklanarak onunla birlikte eve gider. İkisi arasında başlayan çekişme bir süre sonra yerini bambaşka bir şeye bırakacaktır.

