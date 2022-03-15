Yeşilçam'ın gözdesi Gülşen Bubikoğlu hangi filmlerde oynadı?
AH NEREDE
Ah Nerede, 1975 yapımlı Türk romantik komedi filmidir.
Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı film, adını Füsun Önal'ın "Ah Nerede" şarkısından almıştır.
Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okuyan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. En küçük oğul, mühendislik öğrencisi olan Ömer (Cengiz Nezir) ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak diye bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi üzerine olaylar gelişir.
VAHŞİ GELİN
Vahşi Gelin, Osman F. Seden'in yönettiği, Fuat Özlüer ve Osman F. Seden'in senaryosunu yazdığı 1978 yapımı Türk filmidir.
Filmin yapımcısı Türker İnanoğlu'dur. Filmin başrol oyuncuları Gülşen Bubikoğlu ve Cüneyt Arkın'dır.
Genç bir kadın olan Necmiye, ailesi tarafından bir ağanın oğlu olan Temel ile evlenmeye zorlanır. Necmiye, büyük bir otelde yapılan nişan töreni sırasında kaçarak bir otele sığınır. Temel, vakit kaybetmeden nişanlısını bulabilmek için gazeteye ilan verir. Yakışıklı olduğu kadar kaba da bir adam olan Murat, Necmiye’yi kaldığı otelde görünce Temel’e haber verir. Ancak Murat, otele gelen Temel’e Necmiye’nin ricası üzerine sevgili olduklarını söyler.
Konunun kapanmasının ardından otelden ayrılan Murat, Necmiye ile tüm bağının koptuğunu düşünür. Oysa durum hiç de öyle olmaz. Necmiye, gizlice Murat’ın arabasına saklanarak onunla birlikte eve gider. İkisi arasında başlayan çekişme bir süre sonra yerini bambaşka bir şeye bırakacaktır.
O KADIN
O KADIN
O Kadın, yönetmenliğini Halit Refiğ'in yaptığı 1982 yapımı sinema filmi.
Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyan Gönül (Gülşen Bubikoğlu),bu arada da bir modaevinde mankenlik yapmaktadır.Bir gün, nişanlısı Haluk (Kerem Yılmazer)tanıştırdığı bir reklam ajansının zengin sahibi Gönül'e tecavüz eder.Olayın etkisiyle ruhsal bir bunalıma giren Gönül, bir akıl hastanesine kaldırılır.Kendisini tedavi edip, eski sağlığına kavuşturan Dr.Cihat'a aşık olur.Dr.Cihat (Cihan Ünal), alkolik karısı nedeniyle mutsuz bir insandır.İki çocuğuyla birlikte yurt dışında olan karısından boşanmak için izin alır.Bu beraberlik süresi içinde Gönül ile Cihat evlenmeye karar verirler.Ancak kadın İsviçre'den dönüp kocasının bu ilişkisini öğrenince iş değişir.Onların mutluluklarını engellemek ve kocasından intikam almak içinacımasız olacak ve herşeyi yapacaktır.
GIRGIRİYE
Sulukule’de yaşam... Bir yanda Güllüye (Gülşen Bubikoğlu), annesi Sabahat (Perran Kutman) ve dayısı Bekir (Şemsi İnkaya). Diğer yanda Bayram (Müjdat Gezen), babası Emin (Münir Özkul), kızkardeşi Sevim (Ayşen Gruda) ve halası (Adile Naşit). Güllüye Bayram’ın, Sevim de Bekir’in sevgilisidir, ama Emin ile Sabahat’ın ezeli düşmanlığı evlenmelerine engeldir. Aslında birbirlerine aşık olan Emin ve Sabahat yıllar önce tam evlenecekken, Emin’i başka kadınla görüp, inat için başka adamla evlenen Sabahat’a Emin’in kızması; giderek ortaya iki düşman aile çıkartmıştır. Sulukule’ye gelen müşterileri paylaşamaz, sürekli kavga ederler. Güllüye ve Bayram evlenmeye iyice kararlıdır. Ama ünlü gazinocu Sabri’nin Güllüye’yi assolist yapması bunun gerçekleşmesini önler. Karşılık alamasa da Sabri Güllüye’ye aşık olmuştur. Sulukule’de çekilen televizyon programında çok beğenilen Bayram’ı da rakip gazinocu sahneye çıkarır. Bayram para kazanıp Güllüye’den öc almak için, kadın kılığına girip şarkılar söyleyerek ünlü olur. Bu durumlara üzülen Bayram’ın halası ikisine de diğerinin ölümcül hasta olduğunu söyleyip buluşmalarını sağlar. Sabahat ve Emin de aynı oyunla barıştırılır. Sonunda Güllüye Bayram’la, Emin Sabahat’la, Bekir Sevim’le evlenir. Gazinocu Sabri’nin baskını ise onu ve adamlarını polisin tutuklaması ile sonuçlanır. Sulukule’ye müzik, şamata, şenlik ve mutluluk yeniden gelmiştir…
ALEV ALEV
Gemilerde kaptanlık yapan Murat ve güzeller güzeli sevgilisi Alev birbirlerine deliler gibi aşık, evlilik hazırlıkları yapan iki gençtir. Bir süredir işsiz olan ve paraya ihtiyacı olan Murat ünlü işadamı Şahin'in özel yatının kaptanının hastalanması sonucu boşalan kaptan koltuğunu devralır. Bu yat iş gezisi nedeniyle dört ay kadar yurtdışında olacaktır. Murat bu yolculuk esnasında patronu Şahin'in yeğeni ve şirketinin genel müdürü Ümran'la birlikte olur. Murat günden güne Alev'den uzaklaşsa da büyük bir pişmanlık yaşar ve sevgilisine geri dönmek ister. Alev ise sevgilisinden hamiledir ve umutsuzca onu beklemektedir. Bu sırada kıskançlık krizine giren Ümran canına kıymaya yeltenir ve Murat son çare olarak Ümran'la evlenir. Alev bu haberi gazetelerden okuduğunda genç aşıklar trajik sona doğru ilerlemeye başlar.
AYRI DÜNYALAR
Babası hapishanede olan Aslı, babaannesi ile birlikte yaşamaktadır. Hukuk öğrencisi olan Aslı, babasının hapishanede olduğunu arkadaşlarından saklar. Büyük bir yılbaşı partisi hazırlayan arkadaşları, burada Aslı'nın babası ile tanışmak ister. Söylediği yalan yüzünden ne yapacağını şaşıran Aslı, bu sırada trafik kazası geçirir. Kaza sonucu Kemal adında bir kabadayı ile tanışan Aslı, adamdan kendisine yardımcı olmasını ister. Kemal, durumu anlatıp bir gece babası gibi davranmasını isteyen Aslı'nın isteğini kabul eder. Bu süreçte Aslı ve Kemal, kendilerini imkansız bir aşkın içinde bulur.
NE UMDUK NE BULDUK
Annesi ile birlikte yaşayan Zeynep, konfeksiyon atölyesinde çalışır. Maddi sıkıntılar içinde olan Zeynep, patronunun evlenme teklifini kabul etmeyince işinden olur. Geçinmekte zorlanan Zeynep ve annesinin aklına bu sırada bir fikir gelir. Mahallede Zeynep ile evlenmek isteyen çok kişi vardır. Bu durumu fırsat bilen Zeynep, kızı ile evlenmek isteyenlerden başlık parası alarak onları dolandırır. Yüklü miktar para toplayan anen kız, mahalleden kaçarak zengin bir muhite yerleşir. Zeynep'e zengin bir koca bulmak isteyen annesi, kızı ile birlikte Uludağ'a gider. Burada genç kadın, kendisini bir iş insanının oğlu olarak tanıtan Doğan'a aşık olur. Ancak Doğan, onların düşündüğünden bambaşka biridir.
CANİKOM
Müdür olarak bir şirkette çalışan Fikret, şirketin sahibinin kızı olan Serap ile nişanlıdır. Yorucu iş hayatından uzaklaşmak isteyen Fikret, tatil için yatı ile Şile'ye gider. Burada Fikret'in yolu fotoğraf çekmek için Şile'ye giden Bahar ile kesişir. Yaşanan bir dizi tesadüf ikisinin yakınlaşmasına neden olur. Bu sırada Serap'ın Fikret'e sürpriz yapmak için Şile'ye gitmesi işlerin karışmasına neden olur.
YABAN
Varlıklı bir ailenin kızı olan Alev, arkadaşları ile birlikte kamp yapmak için bir sahil kasabasına gider. Yaban lakaplı Ali adında bir adam ise, insanlardan uzak kalmak için bu sakin sahilde kasabasında yaşar. Alev, burada yolunun kesiştiği, oldukça içine kapanık biri olan Ali'yi kendisine aşık edebileceğine güvenerek arkadaşları ile iddiaya girer. Amacına ulaşan Alev, Ali'yi kendisine aşık ettikten sonra ona alaycı bir not bırakarak sahilden ayrılır. Duyguları ile oynanmasından rahatsız olan Ali, Alev'i kaçırır. Birbirlerinden nefret eden ikili, bu süreçte birbirlerine aşık olur.
KADER BAĞLAYINCA
Gündüzleri çiçekçilik yapan, akşamları ise gazinoda çalışan Zeynep ile aynı gazinoda birlikte çalıştığı fotoğrafçı Murat birbirini seven bir çiftir. Uzun süren ilişkilerine rağmen hala Murat'ın evlilik teklifi etmemesi, Zeynep'in kırılmasına neden olur. Bu sırada gazinonun patronu olan Bekir'e düzenlenen silahlı bir saldırıda Zeynep yaralanır. Bekir, kendisini korurken yaralanan Zeynep'i evine götürerek tedavi ettirir. Bu süreç Bekir ile Zeynep'in yakınlaşmasına neden olur. Bu sırada Murat da evlilik teklifi etmek için Zeynep'i aramaktadır. Zeynep, Murat ve Bekir arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
GIRGIRİYE'DE ŞENLİK VAR
Sulukule’de yaşam üç çiftin birden dünya evine girdiği büyük bir düğünle başlar...Güllüye (Gülşen Bubikoğlu), annesi Sabahat (Perran Kutman), dayısı Bekir (Şemsi İnkaya), Bayram (Müjdat Gezen), babası Emin (Münir Özkul), kızkardeşi Sevim (Ayşen Gruda) ve halası Zekiye (Adile Naşit)’ten oluşan iki ailede Güllüye Bayram’la, Sevim Bekir’le, Emin Sabahat’la evlenmiştir. Evsiz kaldıkları için Sabahat’ın kapısına dayanıp insafa gelsin diye yalvar yakar olurlar. Sabahat’i kandırmanın tek yolu paradan geçer. O evinin kapılarını sonuna kadar açmaya hazırdır. Yeter ki, paradan haber versinler!... Ancak bu işsiz takımından beş kuruş çıkacağı yoktur. Bayram’ın ayı oynatmaya, Zekiye’nin bohçacılığa, Güllüye’nin çiçekçiliğe dönmeye hiç niyeti yoktur. Kafa kafaya verip sonunda çözümü bulurlar. Kadınlar üç-beş parça altınını satar, erkekler sağdan soldan borç-harç derken sazlı sözlü, hem pişirip, hem de çalıp oynayacakları kendi meyhanelerini, “Gırgıriye Saz Salonu” nu açarlar. Hapisten çıkıp gelen Zekiye’nin eski yavuklusu Duman Haydar da (Şener Şen) bu cümbüşe katılınca seyreyleyin gümbürtüyü!.. İşleri kötü bir meyhaneci, Güllü’yü şarkıcı olarak transfer etmek ister. Banker Dursun burada işe başlayan Güllü’ye göz koyar. Cebine esrar koyup yakalatarak Bayram engelini aşar. Emin ve Haydar oyunun farkına varır. Güllü, Dursun’u Haydar ve Zekiye’nin düğününe çağırıp itiraf ettirir. Garson kılığındaki polisler düzenbaz Dursun’a ve filme son noktayı koyarlar…
GIRGIRİYE'DE CÜMBÜŞ VAR
Güllüye (Gülşen Bubikoğlu), annesi Sabahat (Perran Kutman) ve dayısı Bekir (Şemsi İnkaya), Bayram (Müjdat Gezen), babası Emin (Münir Özkul), kız kardeşi Sevim (Mehtap Ar) ve halası Rabiş (Asuman Arsan). Sabahat kafayı parayla iyiden iyiye bozmuştur. Kazandıklarını ortak bir kesede topladıklarından, içinden üç kuruş dahi aşıran olsa, yürütenin gözünü oyar. Ancak, başladı mı davul, zurna, bırakırlar kavgayı, başlarlar oynamaya... Çok da dertlidir çingene hatunlar kocalarından... Güllü’nün Bayram’ı kadınların peşinde dolaşmaktan, Sabahat’in Münir meyhane köşelerinde içip içip küfelik olmaktan, Bekir ise paraları kumarda tüketmekten başka bir işe yaramazlar. Güllü’nün de hayranları az buz değildir. Özellikle de patron Deli Ömer (Sümer Tilmaç) fena yanıktır Güllü’ye. Birgün Sabahat’ın tepesi atar, Münir’i, Bayram’ı, Sevim’i ve Rabiş’i evden kovar. Sonuç Boşanma kararı verilir. O sırada babası ile İstanbul’da bulunan ve Bayram’a tek yumurta ikizi kadar benzeyen Prens Efruz (Müjdat Gezen), gazinoda dinlediği Güllü’ye aşık olur. Sonrası tam bir kargaşa ve cümbüştür. Deli Ömer kıskançlığından Efruz sandığı Bayram’ı, kendi ailesi küslüğünden Bayram sandıkları Efruz’u kaçırırlar. Efruz’la Bayram da birbirlerini görünce keçileri... Bunca toz duman arasında ortalık yatışınca, polis Deli Ömer’i tutuklar, Efruz’un babasına gerçeği anlatan Güllü, Bayram’la yeniden evleneceğini söyler. Gerçek Efruz, gerçek baba, gerçek Bayram ve Güllü, bir Sulukule düğününde bir araya gelirler…
GÖRGÜSÜZLER
Pervin (Perran Kutman) kızı Gül (Gülşen Bubikoğlu) ile birlikte yaşamaktadır. Ana kız borçlu oldukları esnafı paşa dedelerinden miras kaldı diye kandırıp veresiye bir yaşam sürmektedirler. Pervin de zaten Gül’ü zengin biriyle evlendirmek istemektedir. Bakkal Hasan (Cevat Kurtuluş) ve oğlu Remzi’nin (Şemsi İnkaya) ise ana-kızda gözleri vardır. Kese kese ortada kupon bırakmayan Pervin ve Gül gazeteden Ege kıyılarında lüks bir gemi gezisi, araba ve para kazanır. Miras için gittiklerini söyleyerek esnaftan da para alırlar. Öte yandan kumar düşkünü Murat (Müjdat Gezen) nişanlısı Ayşegül’ün (Ayşen Gruda) annesi Halime’nin (Adile Naşit) aldığı takside şoförlük yapmaktadır. Birgün taksiyi kiralayıp aldığı para ile kabadayı Karadayı (Bülent Kayabaş) ile kumar oynar. Paralarla kaçan Murat’ın hileyle kumarı kazandığını anlayan Karadayı peşine düşer. Amcası gemide çalışan Murat, gemiye saklanır. Murat’ı gören Karadayı gemiye binecekken polisçe tutuklanır. Murat gemide kendilerini prenses olarak tanıtan Pervin ve Gül’e petrol kralı olduğunu söyler. Ayşegül’le Halime taksinin kiraya verildiğini öğrenince Karadayı’dan yardım ister. Pervin ve Gül’ün borçlu oldukları esnaf, arkalarından Hasan ve Remzi’yi gönderir. Gemide Murat Gül’e, amcası da Pervin’e aşık olmuşlardır. Otele yerleştiklerinde Halime ve kızı ile Hasan ve oğlu da otelin bahçesine kamp kurar. Pervin, Gül, Halime, Ayşegül çekişirler. Karadayı’nın sıkıştırdığı Murat, Gül’den para yardımı ister. Gül, aslında fakir olduklarını açıklayınca Murat da gerçeği anlatır. Karadayı’nın adamları Gül’ü kaçırırlar. Halime, Pervin, Ayşegül, Hasan, Remzi, Murat ve amcası aralarındaki çekişmeleri unutup Gül’ü kurtarırlar.
BİTİRİMLER SOSYETEDE
Veli (Kartal Tibet) ile Ali (Kadir İnanır) birbirlerinden tümüyle farklı karakterlere sahip iki kardeştir. Fırıldak Ali çapkınlık, hırsızlık ve dolandırıcılıkla gününü gün ederken, Veli ise hamallık yaparak gece-gündüz demeden çalışıp, sevdiği kızla evlenebilmek için başlık parası biriktirmektedir. Küçük yaşta ayrıldıkları için birbirlerini tanımayan bu iki zıt kardeşten Ali, kendisini bir çetenin önemli adamı gibi gösterip sağdan soldan haraç toplamaktadır. Fırıldak Ali, annesi ile birlikte bir otel lobisinde tanıştığı Peri (Gülşen Bubikoğlu) ve babası Nurullah Bey’e kendilerini zengin gibi tanıtırlar. Amaçları para sızdırmaktır. Bu arada oyununu anlayan çeteden kaçarken Veli ile çarpışır. Ona yemek ısmarlar. Öyküsünü öğrenir. Veli’ye çok zengin biri olduğunu söyler ve elindeki birikmiş başlık parasını alır. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Veli, Ali’nin peşine düşer. Evini bulur. Evde kavga esnasında kendi babasının resmini görür. Fırıldak’ın aslında öz kardeşi olduğunu anlar. Ali kendini affettirmek için Elif’in babasından Veli’ye kızını ister, ama ikna edemez. Bu sırada çetenin başı Ali’yi bulmak için sevgilisi Peri’yi kaçırır. Ali ile Veli Peri’yi kurtarmak için baskına gider. Çeteyle çatışır ve yaralanırlar. Polis yetişir, çete başı ve adamları tutuklanır. Bu badireyi atlatan bitirim kardeşler, Peri ve Elif’in babalarının yumuşamasıyla sevdiklerine kavuşur ve mutlulukla nikah dairesinin yolunu tutarlar…
BAŞ BELASI
Mafya babası olan bir adam, birçok yaşaşı iş ile ilgilenir. Piç Rıza ise dolandırıcılık yaparak geçinir. Rıza, mafya babasını da dolandırmaktan geri kalmaz. Dolandırıldığının farkına varan mafya babası, Rıza'nın yakalanması için adamlarını görevlendirir. Ancak işin içine mafya babasının kızının da karışması işlerin karışmasına neden olur.
REİSİN KIZI
Gülten uzun süredir ailesinden ayrı yaşayan genç bir kadındır. Kasaba resisinin kızı olan Gülten, tam da belediye seçimlerinden önce topladığı arkadaşları ile birlikte ailesinin yanına gider. Ancak oldukça rahat insanlar olan Gülten ve arkadaşları, Gülten'in babası için sorun oluşturmaya başlar. En büyük rakibi olan Arif Bey, Gülten ve arkadaşlarının rahatlığından yararlanıp bunu siyasi bir propaganda aracı olarak kullanmaya başlar. Bunun üzerine Gülten, bir plan yaparak babasını içine düştüğü durumdan kurtarmaya çalışır.
İHTİRAS FIRTINASI
Osmanlı paşası Recai Bey (Haluk Kurtoğlu), kızı Şeref’i (Gülşen Bubikoğlu) bir erkek evlat gibi yetiştirmiştir. Şeref, padişahı devirmek isteyen vatanseverlerce düzenlenen toplantılara katılmaktadır. Gazeteci ve müzisyen Feyyaz Bey (Cihan Ünal) de bu vatanseverlerden biridir. Recai Bey Feyyaz’dan kızı Şeref ve yeğeni Müjgan’a (Zuhal Olcay) müzik dersi vermesini rica eder. Feyyaz Şeref’e aşık olur ve evlenme teklif eder. Şeref içten içe onu sevdiği halde ilkeleri nedeniyle bu teklifi geri çevirir. Diğer yandan Müjgan da Feyyaz’a aşıktır. Abdülhamid’e karşı başarısız bir suikast düzenlenir. Yakalananlar arasında Feyyaz da vardır. İşlemediği suç yüzünden ölüme mahkum edilir. Şeref, Feyyaz’ı kurtarmak için Haşim Bey’le evlenir. Babası Şeref’i reddeder. Feyyaz da Müjgan’la evlenir. Şeref mutlu değildir. Kocası Haşim (Raik Alnıaçık) onu sürekli aldatmaktadır. Feyyaz ve Müjgan Şeref’i ziyaret ederler. Bir süre sonra Haşim Bey, Feyyaz’la Şeref’in arasında bir şeylerin varlığından şüphelenip Feyyaz’ı sürgüne gönderir. Şeref evi terkeder ve bir süre sonra sürgünden dönen Feyyaz’la hamile eşi Müjgan’ın yanına gider. Feyyaz’la Şeref’in yakınlığına tanık olan Müjgan sesini çıkarmaz. Birlikte yaşamaya devam ederler. Şeref Gazeteci Feyyaz’a suikast düzenleneceğini öğrenir, üzerine Feyyaz’ın yağmurluğunu giyip dışarı çıkar. Haşim Bey ve adamları bahçededir. Haşim Feyyaz sandığı Şeref’e ateş eder, Şeref de ölmeden önce Haşim Bey’i vurur. Müjgan’ın bir oğlu olmuştur. Adını Şeref koyarlar. Bu, onların da şerefi olacaktır
MÜCEVHER HIRSIZLARI
Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan için yaptırdığı kolye açık arttırmaya çıkarıldığında, Morgan adında bir İngiliz tarafından alınır. Kolye yapılması gereken yasal prosedürlerin ardından gemi ile Londra'ya gönderilecektir. Kolyenin peşine düşen bir çete, gemide yolculuk yapmanın yolunu arar. Ancak kolyenin peşinde olan sadece onlar değildir.
RENKLİ DÜNYA
Kıraathane işleten Mehmet, annesi Fatma ve kardeşi Zeynep ile birlikte yaşar. Ayşe adında bir kız ile nişanlanan Mehmet, evlenebilmek için gereken parayı bir türlü toplayamaz. Para toplaması için ağabeyine yardım etmeye karar veren Zeynep, tiyatroda terzilik yapan annesinin yanında çalışmaya başlar. Tam da bu sırada tiyatroda büyük bir müzikalin hazırlığı vardır. Müzikalin sahnelenmesine az zaman kalan başrol oyuncusu oyunu bırakır. Bu sırada Zeynep'i sesini dinleyen tiyatro sahipleri genç kadının başrolde oynamasını ister. Teklifi kabul eden Zeynep, bunu ağabeyinden saklamak zorunda kalır.
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