<p>Yeşilçam'ın usta ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 83 yaşında yaşamını yitirdi.<br></p>
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Yeşilçam'ın usta ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 83 yaşında yaşamını yitirdi.

<p>Sanatçının ölüm haberini oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:</p><p>&nbsp;"Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim"&nbsp;</p>
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Sanatçının ölüm haberini oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

 "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" 

<p><strong>ÖZEL TÖREN İSTEMEDİ</strong></p><p>Civan Canova, Kartal Tibet'in cenaze törenine ait detayları da sosyal medya hesabından paylaştı:</p><p><em>"Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun."</em></p>
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ÖZEL TÖREN İSTEMEDİ

Civan Canova, Kartal Tibet'in cenaze törenine ait detayları da sosyal medya hesabından paylaştı:

"Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun."

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