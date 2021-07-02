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ÖZEL TÖREN İSTEMEDİ

Civan Canova, Kartal Tibet'in cenaze törenine ait detayları da sosyal medya hesabından paylaştı:

"Kartal Tibet için, gerek pandemi nedeniyle gerekse kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacaktır. Naaşı; yarın, 3 Temmuz Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu caminden kalkacak, aynı yerdeki kabrine defnedilecektir. Mekanı cennet olsun."