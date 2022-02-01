Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 10:11
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu. Baş ve ayak kısmı kırık olan 9 santimetre boyundaki heykelciğin, yurtdışına kaçırılan diğer bazı eserlerin de Anadolu'ya ait olduğunu ortaya koyması nedeniyle önem taşıdığı belirtildi.

Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılırken, üst üste kurulan 9 köy de gün yüzüne çıkarıldı.

Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan anlaşıldı.

6 BİN YILLIK TANRIÇA HEYKELCİĞİ

Yeşilova Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu.

Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Baş ve ayak kısmı kırık, 'kolları göğüslerini tutar ve göğe bakar' şekilde tasvir edilmiş olan heykelcikle ilgili bilgi verdi.  Heykelciğin bu yılın son buluntusu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yılın son buluntusuydu. 'Kilya' denilen bir heykel türüne girmekte. Mermerden yapılmış. Kolları penguen şeklinde, göğüslerini tutan vaziyette bir heykelcik. Bu tür heykelciklerin kafa yapıları, genelde kırık olarak ele geçiyor. Çünkü çok ince bir kafa yapısı var. Göğe doğru bakan, patlak gözleriyle simgelenen bir heykelcik" diye konuştu.


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