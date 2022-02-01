Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Baş ve ayak kısmı kırık, 'kolları göğüslerini tutar ve göğe bakar' şekilde tasvir edilmiş olan heykelcikle ilgili bilgi verdi. Heykelciğin bu yılın son buluntusu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yılın son buluntusuydu. 'Kilya' denilen bir heykel türüne girmekte. Mermerden yapılmış. Kolları penguen şeklinde, göğüslerini tutan vaziyette bir heykelcik. Bu tür heykelciklerin kafa yapıları, genelde kırık olarak ele geçiyor. Çünkü çok ince bir kafa yapısı var. Göğe doğru bakan, patlak gözleriyle simgelenen bir heykelcik" diye konuştu.