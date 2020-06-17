<p>&nbsp;Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, boş arazide sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.&nbsp;</p>
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 Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, boş arazide sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

<p>&nbsp;Araçtan inen Sarı, sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan, kısa süre sonra gözden kayboldu.&nbsp;<br></p>
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 Araçtan inen Sarı, sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan, kısa süre sonra gözden kayboldu. 

<p>Antalya Alanya'dan Ermenek ilçesine gelen Alaaddin Sarı, Sarıveliler'in Civler köyü yakınlarındaki yolda yılan ile köpeği fark etti.<br></p>
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Antalya Alanya'dan Ermenek ilçesine gelen Alaaddin Sarı, Sarıveliler'in Civler köyü yakınlarındaki yolda yılan ile köpeği fark etti.

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