1

"Bu hastalık akciğerleri çok güçlü, ağır bir şekilde etkilediği için insanlar bir nevi boğularak ölüyorlar. Hastalığın kesin bir tedavisi yok, kimin ne zaman ve nasıl geçireceği belli değil. Sadece maske takmak, mesafeyi korumak ve hijyen olayı bitirebilecek bir şey ama maalesef bunu çok zor uyguluyoruz..."

'Kimse 'Virüs bana gelmez ben gencim' demesin'

Bartın'da pandemi hastanesinde görevli Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yücesoy, "Biz burada çok genç insanları da kaybettik. Kimse 'Virüs bana gelmez ben gencim' demesin" diye konuştu.

Bartın'da pandemi hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin Sanlı ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Faruk Seçkin Yücesoy ile Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Metin Yadigaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Pandemi hastanesi olarak belirlenen Bartın Devlet Hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin Sanlı Sanlı, AA muhabirine, salgının ilk günlerinden itibaren cephenin ön safında özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Tüm hemşire arkadaşlarımız ve personelimizle o korkuyu, yoğunluğu hep beraber yaşadık, gerçekten çok yorulduk." dedi.

Virüsün ilk görülmesiyle kendilerini izolasyona aldıklarını ve çocuğuna 3 ay sarılamadığını anlatan Sanlı, şöyle devam etti:

"Evde ayrı odalarda, ayrı katlarda yaşam sürdük ve çocuklarımı uzaktan sadece bakarak sevmeye çalıştım. Biri üniversite, diğeri ilkokul öğrencisi olan iki çocuğumun da psikolojisi iyi değil, hala üzerilerinde bir korku var. Özellikle kendi adıma benim o günlerde yaşadığım korkuyu anlatamam. Çok ağır bir durumdaydık. Korkumuz kendimizden değil, bizim yüzümüzden büyüklerimize, arkadaşlarımıza, ailemize bir şey bulaştırma korkusuydu. Tek korkumuz buydu."