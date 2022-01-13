Yöneylem Araştırma son anketi paylaştı: Dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Aralık 2021 araştırma sonuçları yayımlandı.
Yapılan araştırmaya göre, Parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranı yüzde 62, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam etmek isteyenlerin oranı yüzde 30,5 olarak ölçüldü.
Erken seçim isteyenlerin oranı ise yüzde 55, erken seçimi gereksiz bulanların oranı yüzde 41 oldu.
Öte yandan olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turunda, Ekrem İmamoğlu,Erdoğan'a 17 puan üstünlük sağlamaktadır.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A BÜYÜK FARK
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Cumhur İttifakı’nın Recep Tayyip Erdoğan’ı, HDP’nin Selahattin Demirtaş’ı, Millet İttifakı’nın ise Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermesi durumunda, seçmenlerin yüzde 37’si Erdoğan’ı, yüzde 41’i İmamoğlu’nu, yüzde 10’u Demirtaş’ı destekleyeceğini ifade etmektedir. Kararsızım diyenler yüzde 1,6; oy kullanmam diyenler yüzde 8,6 seviyesindedir.
İkinci turda muhalefet adayına, Erdoğan karşısında oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 49, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 35 olarak ölçülmüştür.
Olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turunda Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’a 17 puan üstünlük sağlamaktadır.
"ERDOĞAN KÖTÜ YÖNETİYOR"
“Kendi oy verme davranışınız bir yana sizce önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?” sorusu sorulduğunda seçmenlerin yüzde 61,9’u muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etmektedir. Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 38,1’dir.
Seçmenlerin yüzde 61’i “Türkiye kötü yönetiliyor”, yüzde 25’i “iyi yönetiliyor” demektedir. Kötü yönetim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilendirilmektedir.
"ERDOĞAN ARTIK MİADINI DOLDURDU"
Verilen yanıtlar incelendiğinde Erdoğan'a en yaygın oy vermeme nedeninin “kötü yönetim” olduğu görülmektedir.
“Erdoğan’a asla oy vermem” diyenlerin çoğunluğu ülkenin iyi yönetilmediği eleştirisini dile getirerek tutumlarını gerekçelendiriyorlar. Bu görüşte olanların bir kısmı 20 yıllık yönetimden rahatsızlığını dile getirirken, daha geniş bir kısım özellikle son üç yıldaki yönetim biçiminin altını çizmektedir.
“Erdoğan’a asla oy vermem” diyen ikinci en geniş seçmen kümesi, ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı nedeniyle Erdoğan’ı cezalandırma tutumu sergileyenlerden oluşmaktadır.
“Erdoğan’a asla oy vermem” diyen üçüncü seçmen grubunun temel motivasyonu demokrasi, insan hakları, hukuk devletinin işleyişi, adaletsizlik gibi alanlardaki uygulamalara yönelik tepki olarak özetlenebilir.
Öte yandan anti-demokratik yönetimden şikayet etmekle birlikte özel olarak Erdoğan’ın yönetim tarzından rahatsız olan, “tek adam yönetimi” ve başkanlık sistemine eleştirel yaklaşan bir seçmen kümesi de söz konusudur.
Son olarak, özellikle geçmişte Erdoğan’a ve AKP'ye oy vermiş ama bugün asla oy vermem diyen bir seçmen kümesi “Erdoğan’ın artık miadını doldurduğunu” ifade etmektedir.
“Dört dönem oy verdim, artık vermem” ya da “bu kadar yeter artık yeni birisi gelsin” ifadeleriyle özetlenebilecek bu seçmen kümesinin destekleyebileceği yeni bir isim olmaması durumunda eski oy davranışını devam ettirmesi söz konusu olabilir.
ASGARİ ÜCRET
Vatandaşlara “asgari ücrete yapılan zam ve son dönemdeki ekonomik düzenlemelerin iktidarın oy oranında bir artışa yol açtığını ya da açacağını düşünüyor musunuz?” şeklinde bir soru sorulmuştur.
Buna göre seçmenlerin yüzde 68’i iktidarın oy oranında anlamlı bir artış olacağını düşünmediğini ifade ederken, yüzde 25’lik bir kesim iktidarın oy oranını arttıracağını öne sürmüştür.
SEÇMEN YENİ YILDAN UMUTSUZ
Seçmenlerin yüzde 74’ü Türkiye’nin geçen yıla göre daha kötü bir durumda olduğunu düşünüyor. Seçmenlerin yüzde 58’i Türkiye’nin önümüzdeki yıl içinde daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Gelecek yılın daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 21
Seçmenlerin yüzde 51,2’si geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirmektedir.
Her 100 seçmenden 60’ı kendisinin ve ailesinin gelir durumunun geçen yıla göre daha kötü olduğunu ifade ediyor. Kendisinin ve ailesinin gelir durumunun geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde
Seçmenlerin yüzde 49,5’i gelecek yılın kendileri için bu yıldan daha da kötü olacağını düşünmektedir.
İMAMOĞLU'NU YIPRATMA HAMLESİ
İBB teftişiyle ilgili olarak, seçmenlerin yüzde 33’ü İçişleri Bakanlığı’nın görevini yerine getirdiğini düşündüğünü ifade etmiştir. Buna karşılık iktidarın esas amacının İBB yönetimini yeniden ele geçirmek olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 34,5; bunun Ekrem İmamoğlu’nu yıpratmaya yönelik bir hamle olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 28,2 olarak ölçülmüştür.
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