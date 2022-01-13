Yöneylem Araştırma son anketi paylaştı: Dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı

SEÇMEN YENİ YILDAN UMUTSUZ

Seçmenlerin yüzde 74’ü Türkiye’nin geçen yıla göre daha kötü bir durumda olduğunu düşünüyor. Seçmenlerin yüzde 58’i Türkiye’nin önümüzdeki yıl içinde daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Gelecek yılın daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 21

Seçmenlerin yüzde 51,2’si geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirmektedir.

Her 100 seçmenden 60’ı kendisinin ve ailesinin gelir durumunun geçen yıla göre daha kötü olduğunu ifade ediyor. Kendisinin ve ailesinin gelir durumunun geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde

Seçmenlerin yüzde 49,5’i gelecek yılın kendileri için bu yıldan daha da kötü olacağını düşünmektedir.