Yuri Gagarin'in ölüm yıldönümü: Uzaya giden ilk insanın yaşamı
Bugün, 27 Mart, Yuri Gagarin'in ölüm yıldönümü. Uzaya gidip dönebilen ilk insan olarak tarihe geçen Yuri Gagarin, aynı zamanda uzay çağının başlamasına da vesile oldu. Rus bir kozmonot olan Gagarin, savaş yıllarında ailesiyle beraber büyük acılar çekti. Eğitimini tamamladıktan sonra Sovyet Ordusuna girmek için çalıştı.
Gagarin, "Vostok 1" kapsülü içinde yörüngede bir tur atarak dünyaya döndü.
Başarılarla dolu hayatına bir de evlilik sığdıran Gagarin, uzay boşluğunda dünya için şunları söylemişti:
"Burada, teneke bir kutu içinde oturuyorum; dünyanın oldukça yukarısında. Dünya denen gezegen mavi ve yapacak hiçbir şey yok."
İşte Yuri Gagarin'in yaşamı ve uzay yolculuğunun tüm detayları...
Yuri Alekseyeviç Gagarin, 9 Mart 1934 tarihinde doğdu. 27 Mart 1968 tarihinde ise hayatını kaybetti.
Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonutu olan Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde turunu tamamladı.
Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmış oldu ve bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlattı.
BETON DUVARDA GAGARİN'İ RESMEDEN BİR GRAFİTİ
Gagarin, uluslararası bir ün kazandı ve ülkenin en büyük onuru olan Sovyetler Birliği Kahramanlığı dahil pek çok madalya ve unvan ödülüne layık görüldü. Gagarin, daha sonra Moskova dışında bulunan Kozmonot Eğitim Merkezi'nin antrenör yardımcısı oldu.
Vostok 1, Gagarin'in tek uzay yolculuğuydu ancak Soyuz 1 görevinde yedek mürettebat olarak görev yaptı. Bu görev, ölümcül bir kazayla sona erdi. Gagarin, pilotluk yaptığı MiG-15 eğitim jetinin düşüşüyle 1968'de öldü.
Yuri Gagarin 9 Mart 1934'te Gzhatsk yakınlarındaki Klushino köyünde doğdu. Bu köy, ölümünden sonra 1968'de Gagarin olarak adlandırıldı.
Ebeveynleri kolektif bir çiftlikte çalışıyordu: Aleksey İvanoviç Gagarin, marangoz ve tuğla yapıcı, Anna Timofeyevna Gagarin ise bir sütçü olarak çalışıyordu. Yuri ailenin dört çocuğundan üçüncüsüydü: diğerleri büyük kardeş Valentin, ablası Zoya, ve küçük kardeşi Boris.
Gagarin ailesi Sovyetler Birliği'ndeki milyonlarca insan gibi 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali sırasında acı dolu zamanlar geçirdi. Klushino, Kasım 1941'de Moskova'da Alman ihtilali sırasında işgal edildi ve bir görevli Gagarin ikametgâhını devraldı. Ailenin evinin arkasındaki arazide yaklaşık 3 x 3 metre (10 x 10 ft) arasında bir çamur kulübesi inşa etmesine izin verildi, burada işgal bitene kadar bir yıl ve dokuz ay geçirdiler.
Bir öneri üzerine, Gagarin, Orenburg'daki İlk Chkalov Hava Kuvvetleri Pilot Okulu'na gönderildi ve 1957'de MiG-15'i tek başına kullandı. Buradayken Orenburg Tıp Fakültesi'nden tıp teknisyeni mezunu Valentina Ivanovna Goryacheva ile tanıştı.
Gagarin Orenburg'tan mezun olduğu aynı gün 7 Kasım 1957'de evlendi.
YURİ GAGARİN NASIL DÜNYAYA DÖNDÜ?
SSCB, Vostok Programı kapsamında geliştirdiği roket ve kapsülle bir kez daha rakibini geride bıraktı. Rus kozmonot Gagarin, 12 Nisan 1961'de "Vostok 3KA" roketiyle uzaya fırlatılan "Vostok 1" uzay kapsülü içinde Dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra yeryüzüne döndü.
Gagarin'in uzaya yolculuğunun 50. yıldönümü, 2011'de dünya genelinde kutlandı. İlk Yörünge adlı bir film, orijinal uçuş sesini Gagarin'in aldığı rotanın görüntüleriyle birleştirerek Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekildi.
Expedition 27 gemisinden Rus, Amerikan ve İtalyan mürettebat dünya halkının "Mutlu Yuri Gecesini'' kutlamak için Gagarin'in fotoğrafının üzerinde bulunduğu tshirtlerini giyerek özel bir video mesajı gönderdi.
İsviçre merkezli Alman saatçi Bernhard Lederer, Yuri Gagarin'in uçuşunun 50. yıldönümünü kutlamak için sınırlı sayıda 50 Gagarin Tourbillonu oluşturdu.
Soyuz TMA-21'in 4 Nisan 2011'de piyasaya sürülmesi, ilk insanlı uzay görevinin 50. yıldönümü için yapıldı.
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