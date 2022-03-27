Yuri Gagarin'in ölüm yıldönümü: Uzaya giden ilk insanın yaşamı

Bugün, 27 Mart, Yuri Gagarin'in ölüm yıldönümü. Uzaya gidip dönebilen ilk insan olarak tarihe geçen Yuri Gagarin, aynı zamanda uzay çağının başlamasına da vesile oldu. Rus bir kozmonot olan Gagarin, savaş yıllarında ailesiyle beraber büyük acılar çekti. Eğitimini tamamladıktan sonra Sovyet Ordusuna girmek için çalıştı.

Gagarin, "Vostok 1" kapsülü içinde yörüngede bir tur atarak dünyaya döndü.

Başarılarla dolu hayatına bir de evlilik sığdıran Gagarin, uzay boşluğunda dünya için şunları söylemişti:

"Burada, teneke bir kutu içinde oturuyorum; dünyanın oldukça yukarısında. Dünya denen gezegen mavi ve yapacak hiçbir şey yok."

İşte Yuri Gagarin'in yaşamı ve uzay yolculuğunun tüm detayları...