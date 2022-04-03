Yurttaşın geçim sıkıntısı ankete yansıdı: Yüzde 60'ın geliri giderlerine yetmiyor

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 14:58
<p>Araştırma Raporu Türkiye, mart ayına ilişkin yaptığı ankette katılımcılara gelirlerinin giderlerini ne ölçüde karşıladığını sordu.&nbsp;</p>

Araştırma Raporu Türkiye, mart ayına ilişkin yaptığı ankette katılımcılara gelirlerinin giderlerini ne ölçüde karşıladığını sordu. 

<p>Ankette 'Geçinebiliyor musunuz?' sorusunda katılımcılara 4 seçenek sunuldu.</p>

Ankette 'Geçinebiliyor musunuz?' sorusunda katılımcılara 4 seçenek sunuldu.

<p>Katılımcılardan <strong>yüzde 59'unun</strong> gelirlerinin giderlerini karşılamadığı anket sonucundan çıkan sonuçlar şu şekilde:</p><p>Gelirim giderlerimi karşılamadı: Yüzde 59</p><p>Gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı: Yüzde 27</p><p>Gelirim giderimin üstünde oldu: Yüzde 7</p><p>Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı: Yüzde 6</p>

Katılımcılardan yüzde 59'unun gelirlerinin giderlerini karşılamadığı anket sonucundan çıkan sonuçlar şu şekilde:

Gelirim giderlerimi karşılamadı: Yüzde 59

Gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı: Yüzde 27

Gelirim giderimin üstünde oldu: Yüzde 7

Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı: Yüzde 6

<p>Gelirinin giderini karşılamadığını söyleyen katılımcıların hangi siyasi partiye oy verdiği de soruldu. Gelirinin yetmediğini söyleyenlerin en çok HDP seçmeni en az da AKP seçmeni olduğu görüldü.</p>

Gelirinin giderini karşılamadığını söyleyen katılımcıların hangi siyasi partiye oy verdiği de soruldu. Gelirinin yetmediğini söyleyenlerin en çok HDP seçmeni en az da AKP seçmeni olduğu görüldü.

<p>Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlerin gelir durumlarından muhalefete oy veren seçmenlere nazaran daha memnun olduğu görüldü:</p><p>AKP yüzde 40.7</p><p>CHP yüzde 73.4</p><p>HDP yüzde 88.4</p><p>MHP yüzde 42.4</p><p>İYİ Parti yüzde 80.8</p>

Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlerin gelir durumlarından muhalefete oy veren seçmenlere nazaran daha memnun olduğu görüldü:

AKP yüzde 40.7

CHP yüzde 73.4

HDP yüzde 88.4

MHP yüzde 42.4

İYİ Parti yüzde 80.8

<p>Anket sonuçlarına göre; <strong>“gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı”</strong> diyenler en çok AKP’ye oy veriyor. Bu oran AKP seçmeninin yüzde 11.9’unu oluşturuyor. CHP’de bu oran yüzde 1.9, MHP’de ise yüzde 7.3.</p>

Anket sonuçlarına göre; “gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı” diyenler en çok AKP’ye oy veriyor. Bu oran AKP seçmeninin yüzde 11.9’unu oluşturuyor. CHP’de bu oran yüzde 1.9, MHP’de ise yüzde 7.3.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler