Zam sonrası istanbul'da ulaşım ücretleri ne oldu?

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 12:46
<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bugüne kadar reddedilen <strong>İETT zamları bugün yüzde 40 zam oranı ile kabul edildi.</strong> </p><p>İstanbul'da milyonların kullandığı İETT ücretlerine yapılan bu büyük zam, İstanbulluları şaşırttı.<br></p>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bugüne kadar reddedilen İETT zamları bugün yüzde 40 zam oranı ile kabul edildi.

İstanbul'da milyonların kullandığı İETT ücretlerine yapılan bu büyük zam, İstanbulluları şaşırttı.

<p>Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik <strong>tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu.</strong><br></p>

Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu.

<p>&nbsp;İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya çıktı.</p>

 İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya çıktı.

<p>Öğrenci geçiş ücreti ise&nbsp;<strong>3,73 liraya</strong>&nbsp;yükseldi.<br></p>

Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi.

<p><strong>Öğrenci aylık abonman kart ücreti de 109 TL oldu.</strong><br></p>

Öğrenci aylık abonman kart ücreti de 109 TL oldu.

<p><strong>Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya yükseldi.</strong><br></p>

Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya yükseldi.

<p>Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye yükseldi.<br></p>

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye yükseldi.

<p>En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye çıkarıldı.<br></p>

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye çıkarıldı.

<p><strong>Minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e TL’ye çıkarıldı.</strong></p>

Minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e TL’ye çıkarıldı.

<p>Zamların <strong>9 Nisan Cumartesi</strong> gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.<br></p>

Zamların 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

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