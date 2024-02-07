Bulgaristan'ın keşfedilmeyi bekleyen gizemli noktaları...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:29

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:29

Balkanlar'ın incisi Bulgaristan, tarihî zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile büyüleyen bir ülkedir. İşte Bulgaristan'ın keşfedilmeyi bekleyen önemli noktalarından bazıları...

ALEXANDER NEVSKI KİLİSESİ: SOFIA'NIN BAŞ TACI

Sofia'nın siluetini süsleyen Alexander Nevski Kilisesi, neo-Byzantine mimarisiyle dikkat çeker. Bulgaristan'ın en büyük Ortodoks kilisesi olan bu yapı, zengin iç dekorasyonu ve tarihi atmosferiyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar.

OLD NESSEBAR: TARİHÎ BIR YARIMADA

Ege Denizi kıyısındaki eski Nessebar, antik yapıları, dar sokakları ve tarihî dokusuyla büyüleyen bir yarımada olarak bilinir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu bölge, Orta Çağ'dan kalma kiliseleri ve geleneksel Bulgar evleriyle göz kamaştırır.

RILA MANASTIRI: DAĞLARIN ARASINDA BİR HAZİNE

Rila Dağları'nın eteğinde yer alan Rila Manastırı, doğal güzelliklerle çevrili muazzam bir manastır kompleksidir. 10. yüzyılda kurulan bu manastır, freskleri, ahşap oymacılığı ve manastırın huzurlu atmosferiyle ünlüdür.

PLOVDIV OLD TOWN: ANTİK VE ORTA ÇAĞ DOKULARI

Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri olan Plovdiv, Orta Çağ'dan kalma evleri, taş sokakları ve antik tiyatrosuyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Eski Şehir, tarih ve sanat severleri cezbetmektedir.

VITOSHA BOULEVARD: ALIŞVERİŞ VE KÜLTÜR CADDESİ

Sofia'nın kalbinde yer alan Vitosha Boulevard, alışveriş, kafe ve kültür aktiviteleri için popüler bir destinasyondur. Modern mağazalar, kafeler ve sanat galerileriyle dolu bu cadde, şehrin dinamik atmosferini yansıtır.

HISTORICAL PARK: ZAMANDA BIR YOLCULUK

Varna'da bulunan Historical Park, antik dönemden Orta Çağ'a kadar uzanan tarihî rekreasyonları içeren benzersiz bir açık hava müzesidir. Ziyaretçilere tarihî dönemlere ait yapıları ve yaşantıları deneyimleme fırsatı sunar.

TSAREVETS FORTRESS: ORTA ÇAĞ İMPARATORLUĞU

Veliko Tarnovo'da bulunan Tsarevets Kalesi, Orta Çağ'da Bulgaristan'ın başkenti olan Tarnovo'nun sembolüdür. Kalenin surları, kuleleri ve Tzarevetz Kilisesi, tarih severleri Orta Çağ'ın atmosferine davet eder.