Doğu Karadeniz gezi rehberi: 7 günde görmeniz gereken 17 muhteşem yer

Doğu Karadeniz’in ruhunu yansıtan bu yerlerde, hem doğanın hem de Karadeniz kültürünün tadını doyasıya çıkaracaksınız. 7 gün, 17 durak, sınırsız keşif. İşte, 7 günde görmeniz gereken 17 muhteşem yer...
1. Gün: Trabzon
Sümela Manastırı: Karadağ’ın eteklerinde kayalara oyulmuş tarihi Rum Ortodoks manastırı. Eşsiz dağ manzarası ve tarihi atmosferiyle büyüleyici.
Uzungöl: Doğu Karadeniz’in simgelerinden biri. Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.
Atatürk Köşkü: Sadece mimarisiyle değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatan tarihi bir yapı olmasıyla da önem taşır.
2. Gün: Rize
Ayder Yaylası: Ahşap evleri, kaplıcaları ve sisli dağ manzarasıyla meşhur. Yayla havası almak için en popüler nokta.
Fırtına Deresi: Rafting yapmak isteyenler için ideal. Aynı zamanda taş köprüleri ve çevresindeki çay bahçeleriyle keyifli bir durak.
3. Gün: Rize
Zilkale: Fırtına Vadisi’ne bakan kartal yuvası gibi bir kale. Fotoğrafçılar için ideal.
Pokut Yaylası: Bulut denizi manzarası ile Karadeniz’in en ikonik yerlerinden biri. Sal Yaylası da yakınında mutlaka görülmeli.
4. Gün: Artvin
Borçka Karagöl: Sessizliği ve yansıma manzaralarıyla büyüleyici bir göl.
Macahel (Camili): Türkiye’nin biyosfer rezerv alanı. Doğaya saygılı bir tur için harika.
5. Gün: Artvin
Şavşat: UNESCO tarafından sakin şehir seçilmiş bir doğa cenneti.
Sahara Yaylası: Özellikle yaz festivalleriyle meşhur. Doğa yürüyüşleri için ideal.
6. Gün: Giresun
Göksu Travertenleri: Giresun’un Dereli ilçesinde yer alan bu doğal oluşum, “Karadeniz’in Pamukkalesi”.
Mavi Göl (Kuzalan Gölü): Kireçli yapısı ile turkuaz renkte bir doğa harikası
Giresun Kalesi: Panoramik şehir ve deniz manzarası sunar.
Giresun Adası: Karadeniz’in yaşanabilir tek adası. Yazın tekne turlarıyla gezilebilir.
7. Gün: Gümüşhane
Karaca Mağarası: Sütun, sarkıt ve dikit oluşumları ile Türkiye'nin en etkileyici mağaralarından.
Santa Harabeleri: Eski bir Rum yerleşimi. Hem tarih hem doğa severler için ideal.