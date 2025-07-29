Doğu Karadeniz gezi rehberi: 7 günde görmeniz gereken 17 muhteşem yer

Doğu Karadeniz’in ruhunu yansıtan bu yerlerde, hem doğanın hem de Karadeniz kültürünün tadını doyasıya çıkaracaksınız. 7 gün, 17 durak, sınırsız keşif. İşte, 7 günde görmeniz gereken 17 muhteşem yer...

1. Gün: Trabzon

Sümela Manastırı: Karadağ’ın eteklerinde kayalara oyulmuş tarihi Rum Ortodoks manastırı. Eşsiz dağ manzarası ve tarihi atmosferiyle büyüleyici.

Uzungöl: Doğu Karadeniz’in simgelerinden biri. Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

Atatürk Köşkü: Sadece mimarisiyle değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatan tarihi bir yapı olmasıyla da önem taşır.

2. Gün: Rize

Ayder Yaylası: Ahşap evleri, kaplıcaları ve sisli dağ manzarasıyla meşhur. Yayla havası almak için en popüler nokta.

Fırtına Deresi: Rafting yapmak isteyenler için ideal. Aynı zamanda taş köprüleri ve çevresindeki çay bahçeleriyle keyifli bir durak.

3. Gün: Rize

Zilkale: Fırtına Vadisi’ne bakan kartal yuvası gibi bir kale. Fotoğrafçılar için ideal.

Pokut Yaylası: Bulut denizi manzarası ile Karadeniz’in en ikonik yerlerinden biri. Sal Yaylası da yakınında mutlaka görülmeli.

4. Gün: Artvin

Borçka Karagöl: Sessizliği ve yansıma manzaralarıyla büyüleyici bir göl.

Macahel (Camili): Türkiye’nin biyosfer rezerv alanı. Doğaya saygılı bir tur için harika.

5. Gün: Artvin

Şavşat: UNESCO tarafından sakin şehir seçilmiş bir doğa cenneti.

Sahara Yaylası: Özellikle yaz festivalleriyle meşhur. Doğa yürüyüşleri için ideal.

6. Gün: Giresun

Göksu Travertenleri: Giresun’un Dereli ilçesinde yer alan bu doğal oluşum, “Karadeniz’in Pamukkalesi”.

Mavi Göl (Kuzalan Gölü): Kireçli yapısı ile turkuaz renkte bir doğa harikası

Giresun Kalesi: Panoramik şehir ve deniz manzarası sunar.

Giresun Adası: Karadeniz’in yaşanabilir tek adası. Yazın tekne turlarıyla gezilebilir.

7. Gün: Gümüşhane

Karaca Mağarası: Sütun, sarkıt ve dikit oluşumları ile Türkiye'nin en etkileyici mağaralarından.

Santa Harabeleri: Eski bir Rum yerleşimi. Hem tarih hem doğa severler için ideal.