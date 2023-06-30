Ege’de gezilecek yerler

Yayınlanma: 30.06.2023 - 04:02

Güncelleme: 30.06.2023 - 04:02

Tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye’nin her yerinden Ege kıyılarına akın başladı. Deniz, kum, güneş,tarihi ve eğlence merkezleriyle İzmir, Muğla, Çanakkale, Aydın ve Balıkesir’de nereye gidilmeli? Sizin için Ege’de gezilmesi gereken yerleri derledik.

AYVALIK

Kuzey Ege’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli bir turizm merkezi olan Ayvalık, 2017'den beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Yunan mitolojisinin temellerini oluşturan Homeros'un Odysseia destanında da geçen Ayvalık’ta görülmesi ve yapılması gereken birçok aktivite var. Şeytan Sofrası’nda gün batımını izlemenin, granit parçalarından oluşan incecik kumu, pırıl pırıl denizi ve 7 km. uzunluğundaki sahili ile Sarımsaklı'da denize girmenin keyfini yaşatan kentte, Cunda Adası’nda akşamları leziz balıklardan yemeden, gerçek doğa mucizesi zeytinyağından almadan, Ayvalık adalarının sıra dışı güzelliklerini görme olanağı sağlayan günübirlik yat turlarına katılmadan, Ayvalık tostu ile lor tatlısını tatmadan, Taksiyarhis Anıt Müzesi, Saatli Camii ve Çınarlı Camii’ni ziyaret etmeden, Rahmi M. Koç Müzesi-Taksiyarhis Kilisesini ve eşsiz güzellikteki manzarası ile Sevim ve Necdet Kent Kitaplığını ziyaret etmeden dönmek olmaz.

DİKİLİ

M.Ö. 4000-5000 yıllarına kadar uzanan geniş bir geçmişi olan Dikili’de Lidyalılardan, İranlılara, Romalılardan, Osmanlılara birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Doğal ve antik güzelliklerin bulunduğu zengin turizm potansiyeli ile gelecekte de seçkin bir yerleşim yeri olacak olan kentin merkezinden uzun kumsal şeridi ile denize girme olanağı sunuyor. Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Çandarlı Kalesi ve Tunç Çağı’nda inşa edildiği tahmin edilen Aterneus Kalesi'nde Helenistik dönem bütün ayrıntılarıyla burada yaşamaktadır. Nebiler Köyü ve Şelalesi, barındırdığı küçük şelaleleri, düdeni ve güzel trekking parkurları ile özellikle genç turistlerin doğa yürüyüşü ve trekking aktiviteleri için büyük ilgi odağıdır. Nebiler Ilıcası, Çamur Ilıcası, Bademli Deniz Ilıcası, Kaynarca ve Kocaoba Ilıcası ile de sağlık turizmi için önemli bir kent olan Dikili ‘Eko turizm’ potansiyeli de oldukça yüksektir. Tropik bölgelerden Alp dağlarına kadar çok geniş bir coğrafyaya ait pek çok bitki türünü barındıran Dikili Atatürk Botanik Bahçesi ile Karaçam ormanları, su kaynakları, mesire yerleriyle de ünlüdür.

FOÇA

Adını kenti çevreleyen foklardan alan Foça da tüm Ege kıyılarında olduğu gibi deniz, doğa ve tarih turizmi ile öne çıkıyor. Fok balıklarını andıran adacıklardan oluşan Homeros destanına da konu olan Siren Kayalıkları, Şeytan Hamamı ve Taş Ev gezilecek yerlerin başında gelir. Beş Kapılar Kalesi, Dış Kale gibi yerlerin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Fatih Cami, Kayalar Cami ve Hafız Süleyman Ağa Mescidi gibi yapılar Osmanlı mimari tarzının tüm özelliklerini göstermekte. Bilinen Türk hamamlarından farklı bir mimariye sahip olan iki hamamın da bulunduğu Foça'nın önlerinde yer alan adalar ve çevresindeki koylar dünyada nesli tükenmek üzere olan Akdeniz foku kolonilerine ev sahipliği yapıyor. Foça özgü evlerle kaplı şehir merkezinde deniz keyfiyle yaşayabileceğiniz kentte barbun, mercan, çipura, levrek, kefal, mezgit gibi lezzetli balıkların tadına bakabilirsiniz.

ÇEŞME

Çeşme, şifalı sıcak suları, olağanüstü sayılabilecek kalitede kumun, güneşin ve berraklığın kucaklaştığı tatil beldesi... Gemiciler tarafından küçük liman diye adlandırılan kent kale, kervansaray, ılıcalar, çok sayıda çeşme ve tarihi kent dokusundaki sivil mimarlık örnekleri yörenin arkeolojik ve tarihi kaynaklarını oluşturur. Kilometrelerce uzanan altın gibi kumsalları ve koyları ile deniz turizminin merkezi olan Çeşme’de özellikle çipura, levrek, ahtapot ve midye denenmelidir. Çeşme'ye özel incir reçeliyle sunulan "şeker işi", kuru sıkma, kaz budu, bademli süt ve ızgara sandviç "kumru" yu tatmalısınız. Çeşme'nin lezzetli kavunları ve enginarları da tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Rüzgar sörfünün merkezi olan Alaçatı en çok turist çeken bölge olsa da 6000 yıl önce ilk kez Çeşme'de bulunan sakız ağaçları görülmeye değerdir.

SELÇUK

Kültür turizminin adeta başkenti olan Selçuk, 8000 yılı aşan tarihinin yanı sıra kilometrelerce uzunluğundaki Pamucak Plajı’yla da öne çıkıyor. Doğu ile batı arasında önemli bir kapı konumunda olan Efes Antik Kenti, Antik dünyanın yedi harikasından biri olan ve dünyanın mermerden yapılmış ilk yapı olan Artemis Tapınağı ile dünyanın en önemli kenti konumunda olan Selçuk, Bülbül Dağı üzerinde bulunan Meryem Ana Evi ile de din turizminin merkezinde yer alıyor. Adeta açık hava müze konumundaki Selçuk’ta Ayasuluk Tepesi’nde farklı medeniyetlerden ve Anadolu Türk kültüründen izler taşıyan muhteşem manzara sizleri bekliyor. Tepede; 500’lü yıllardan kalma ve Aziz John’un mezarının yer aldığı söylenen St. John Kilisesi, Artemis Tapınağı, Selçuk Kalesi, İsa Bey Cami gibi turistik cazibe merkezlerine ek olarak, türbe ve hamamlar da bulunuyor. Türk ve Rum kültürlerinin harika bir kombinasyonu olduğu mimarisiyle dikkat çeken Şirince Köyü’nde dar sokaklarında, zeytinyağı, el işi, organik ürünlerin satıldığı tezgahların yanı sıra ünlü meyve şaraplarını tadabilirsiniz.

KUŞADASI

Ege'nin en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Aydın’ın Kuşadası ilçesi eğlence, deniz ve güneş denince akla ilk gelen rotalardan biri... Kuşadası’nın simgesi haline gelmiş Kuşadası El Heykeli, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda karşınıza çıkarken bu konumda günbatımını izleme deneyimi yaşanmalı. Priene Antik Kenti gibi antik yerleri, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın doğal güzelliğinin yanı sıra mitolojiye konu olmuş Zeus Mağarası, Güvercin Ada, Kadınlar Plajı, Sevgi Plajı, Milet Antik Kenti, Kirazlı Köyü, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Kaleiçi Cami, Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi ile görülmeye değerdir. Burada ayrıca rafting tesisleri ve su sporları olanakları da mevcuttur.

DİDİM

Eşsiz doğa güzelliği ve tarihiyle ziyaretçilerine kendisini hayran bırakan Didim, Altınkum plajında Apollon Tapınağı‘nın gölgesinde deniz keyfi sunuyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Apollon Tapınağı’nın da içerisinde bulunduğu Didyma Antik Şehri ve Priene Antik Şehri’ne ev sahipliği yapan Didim, eski şehir mimarisinin en güzel örneklerini sergiliyor. Milet Tiyatrosu, Milet Müzesi gibi kültür turizmi için önemli noktaların yanında Altınkum, Sağtur, Balpetek, Cennet Koyu, Manastır Koyu gibi noktalarda masmavi denizin keyfini yaşayabilmenin yanında Akbük, Saplı Ada, Tavşan Burnu Tabiat Parkı, Bafa Gölü gibi yerlerde yemyeşil ve bol oksijene sahip olan ormanlar arasında doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.

MARMARİS

Güzel doğası, plajları, koyları, antik kentleri ve birbirinden güzel tatil beldeleri ve köyleri ile tatilcilerin favori lokasyonu olan Marmaris sizi 8 kilometrelik bir plaj karşılayacak. Tarihi M.Ö. 1044 yılına dayanan Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi ile geçmişe yolculuk yapabileceğiniz kentte İçmeler, Turunç, Osmaniye, Günnücek, Yalancı Boğaz ve Cennet Adası, Bayır Köyü, Turgut Köyü gibi noktalarda yeşil ile mavinin buluştuğu plajlarda koylarda deniz keyfi yaşayabilirsiniz. Altın sarısı kumsalı ve denizi ile meşhur Cedrae Antik Kentine ait şehir duvarları ve antik tiyatro kalıntılarının olduğu Kleopatra Plajı ile tarihi bir deniz yolculuğuna çıkabileceğiniz Marmaris’te göl ve denizin buluştuğu doğa harikası Dalyan’da sazlık kanal nehirlerini, Kaunos kaya mezarları ile antik kent kalıntılarını, çamur banyosu ve termal kaynakları ile birlikte Caretta Carettaların üreme alanı İztuzu plajında unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

BODRUM

Halikarnas Balıkçısı, Zeki Müren, Neyzen Tevfik, Seyyal Taner, Gülriz Sururi ya da Fedon… Adına şarkılar bestelenmiş, şiirler yazılmış bir kent olan Bodrum, Ülkemizin olduğu kadar dünyanın da sayılı tatil destinasyonlarından. Bodrum Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne dönüşen hapishane ile dikkat çekerken, Dünyanın 7 Harikası’ndan biri olan Halikarnas Mozolesi en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Yalıkavak Kaya Mezarları, Bodrum Antik Tiyatrosu, Myndos Kapısı, Bodrum Denizcilik Müzesi, Bodrum Yel Değirmenleri, Osmanlı Tersanesi gibi tarihi mekanların yanı sıra yeşil ile mavinin iç içe geçtiği koylar, Tavşan Adası, Gümüşlük’teki ünlü balık restoranları sizleri bekliyor.

FETHİYE

Vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporlarıyla dikkat çeken Fethiye, kadim geçmişiyle de konuklarına unutamayacakları bir tatil ediyor. Yapılacak pek çok ritüelin olduğu kent ziyaretçilerine Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu gibi bölgelerde doğa ile başbaşa bir tatil vaat ediyor. Çalış Plajı, Ölüdeniz gibi ikonik plajlara ev sahipliği yapan Fethiye'de 12 Adalar turuna çıkmak adeta bir gelenek. Babadağ’ın eteklerine çıkıp Ölüdeniz’in muhteşem manzarasına karşı yamaç paraşütü deneyimi sunan kent, Dalaman Çayı’nda da rafting heyecanı sunuyor. Cennet Koyu, diğer adıyla Balartı Koyu ile Katrancı Tabiat Parkı’nda çam ve okaliptüs ağaçları arasında denize girme imkanı veren Fethiye’de Saklıkent Kanyonu en çok ilgi çeken yerler.

DENİZLİ

İzmir’e 246,Denizli’ye 21 kilometre uzaklıkta olan Pamukkale Hierapolis antik kenti tarihi dokusuyla görenleri büyülüyor. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan antik kent Hristiyanlık açısından da kutsal bir yerleşim alanı. Pamukkale Travertenlerinin hemen yanında tüm görkemiyle ayakta duran Pamukkale Hierapolis antik kentini gezerken kendinizi 2 bin yıl öncesinde hissedeceksiniz. Antik kent içerisinde antik tiyatro, tapınaklar, anıtsal çeşmeler, mezarlar, agora, gymnasium gibi yapılar bulunmaktadır.