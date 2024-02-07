Euro kullanmadan gezebileceğiniz Avrupa şehri: Belgrad

Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:58

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:58

Her şeyden önce Belgrad’a gitmek için vize almanıza gerek yok. Üstelik uçakla İstanbul’dan sadece 1 saat 10 dakika uzaklıkta. Sava ve Tuna nehrinin birleştiği bu şehir ülkenin akciğeri adeta.

Tarihi Yapıları

Belgrad, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu zengin mirası günümüze taşımıştır. Kalemegdan Kalesi, şehrin sembolü haline gelmiş. Söylenene göre Belgrad’ı fetheden Fatih Sultan Mehmet de buraya gelip şehrin manzarasını izlermiş.

Ayrıca Knez Mihailova Caddesi gibi tarihi sokaklar, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan dönemlerinden kalma yapılar ve müzeler de Belgrad'ın tarihî zenginliklerini keşfetmek için ideal noktalardır.

Kültürel Çeşitlilik

Belgrad, kültürel çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Şehir, çeşitli festivalleri, konserleri, sergileri ve etkinlikleriyle her zaman canlı bir atmosfere sahiptir. Sırp mutfağının lezzetli tatları, geleneksel dansları ve müzikleri, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar.

Belgrad'da ne yenir?

Belgrad’ın en lezzetli dondurmacısı Bacio, özellikle ekşi meyveli dondurmalarını tavsiye edelir.

Belgrad’ın hem lokal hem turistik restoranı ? Tavern'de gidilemesi gereken bir mekan. Canlı müzik, yerel bir ortam, büyük porsiyonlar, ev yapımı şaraplar, güler yüzlü garsonlardan memnun kalacaksınız.

Diğer lezzetler:

Cevapi: Sırbistan'ın geleneksel et yemeği olan Cevapi, küçük köfteler şeklinde hazırlanır ve genellikle somun ekmeği ile servis edilir. Yanında soğan, kırmızı biber ve yoğurtla servis edilir.

Pljeskavica: Cevapi gibi et köftesi olan Pljeskavica, genellikle köfteler arasına kaşar peyniri veya soğan eklenerek yapılır. Somun ekmeği veya pide ile servis edilir.

Burek: Geleneksel bir Balkan hamur işi olan Burek, ince yufka tabakaları arasına peynir, et veya patates gibi iç malzemeler konularak hazırlanır. Sabah kahvaltısında veya atıştırmalık olarak tüketilir.

Ajvar: Kırmızı biber, bostan patlıcanı ve sarımsak ile yapılan bir tür közlenmiş sebze ezmesi olan Ajvar, genellikle ekmek veya peynirle servis edilir. Salatalarda da kullanılabilir.

Rakija: Sırbistan'ın geleneksel meyve rakısı olan Rakija, genellikle yemeklerden önce veya sonra içilir. Üzüm, erik, armut veya kayısı gibi farklı meyvelerden yapılır.

Belgrad'da Gece Hayatı

Belgrad, Balkanlar'ın gece hayatının merkezi olarak kabul edilir. Şehirdeki barlar, gece kulüpleri ve kafeler, gece geç saatlere kadar eğlencenin devam ettiği yerlerdir. Sava Nehri üzerindeki yüzen diskolarda eğlence sabaha kadar devam ediyor.

Doğal Güzellikler

Belgrad, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkar. Ada Ciganlija gibi doğal parklar ve ormanlar, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal dinlenme noktalarıdır.