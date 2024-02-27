Akdeniz'in sımsıcak kucağı: Narlıkuyu

Antik Zamanlardan Günümüze: Narlıkuyu'nun Tarihi

Narlıkuyu, antik çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihî kalıntılar ve eski yapılar, köyün geçmişine ışık tutarken, Narlıkuyu Mağarası gibi önemli noktalar, ziyaretçilere antik zamanlara yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Eşsiz Manzaralar ve Plajlar

Narlıkuyu'nun en çarpıcı özelliklerinden biri, muhteşem manzaralara sahip plajlarıdır. Temiz ve berrak deniziyle ünlü olan köyün plajlarında güneşin tadını çıkarabilir, denizin serin sularında yüzerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca, kıyı boyunca uzanan yürüyüş yollarında doğanın tadını çıkarabilir ve nefes kesici manzaralar eşliğinde keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.