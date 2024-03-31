Balıkesir'in sessiz cenneti: Marmara Adası

Çınarlı Koyu Plajı:

Adını çevresinde bulunan muazzam çınar ağaçlarından alan Çınarlı Koyu, doğanın büyüleyici güzelliğini ayaklarınızın altına seriyor. Sessiz bir tatil arayanlar için Marmara Adası'ndaki ilk tercihlerden biri olan bu plaj, sade ve temiz kumsalıyla da dikkat çekiyor. Çevredeki konaklama imkanları sayesinde bütçenize uygun bir otel bulabilir ve huzurlu bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.

Manastır Koyu:

Çınarlı'nın hemen giriş kısmında bulunan Manastır Koyu, masmavi denizi ve kumluk alanlarıyla adeta bir cennet köşesidir. Ailecek vakit geçirmek için ideal olan bu koy, sakin atmosferi ve kolay ulaşımıyla tatilcilerin favori noktalarından biridir. Özel aracınız yoksa toplu taşıma araçlarıyla veya taksiyle kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Asmalı Plajı:

Adanın merkezinden 18 kilometre uzaklıkta bulunan Asmalı Plajı, yerli halk tarafından tercih edilen nadir noktalardan biridir. Temiz denizi ve çevresindeki restoran ve kafeleriyle keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Akşamları deniz manzaralı restoranlarda romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.