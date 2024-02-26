Efsanelerle dolu bir deniz serüveni: Kekova

Manzaralarla Dolu Tekne Turları:

Kekova'nın en keyifli aktivitelerinden biri, berrak sularda yapılan tekne turlarıdır. Tur sırasında, adeta bir doğa resmi gibi olan kıyı şeridi boyunca ilerlerken, Kekova Adası'nda yer alan batık şehri görebilir, Apollonia Antik Kenti'nin kalıntılarını ziyaret edebilir ve yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunu izleyebilirsiniz.

Kanyon Keşifleri:

Kekova'nın kıyılarında yer alan Saklıkent Kanyonu, doğa severler için vazgeçilmez bir durak. Kristal berraklığındaki suları ve etkileyici kanyon manzarasıyla, burada yapacağınız yürüyüşler unutulmaz anılarla dolu olacak.