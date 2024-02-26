Efsanelerle dolu bir deniz serüveni: Kekova
Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu eşsiz bir keşif için rotanızı Kekova'ya çevirin.
Türkiye'nin güney sahilinde, Antalya ve Kaş arasında yer alan Kekova, muhteşem manzaraları, tarihi kalıntıları ve berrak sularıyla dikkat çeken bir cennet köşesi. Efsanelere ve tarihe ev sahipliği yapan bu benzersiz bölge, ziyaretçilerine unutulmaz bir deniz serüveni sunuyor.
Kekova adası uzun yıllar Likya Medeniyeti’nin ardından Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kalmış. Adaya ulaşım Kale Çayağzı’ndan kalkan teknelerle sağlanıyor. Akdeniz’in en temiz denizine sahip olan bu adada denize gömülmüş eski kent surları, evler, lahitler ve çeşitli arkeolojik kalıntılar bulunuyor. Sadece su altında değil adanın tamamında Likya ve Roma İmparatorluğu dönemlerinden kalma arkeolojik buluntulara rastlanıyor. Kekova’nın su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalış severler sadece adanın güneyinde dalış yapabiliyor. Bunun sebebi ise Kekova’nın 1990 yılında sit alanı ilan edilmesi. Suyun üstündeki ve altındaki tarihi keşfetmek isteyen yüz binlerce turist her yıl Kekova’ya akın ediyor.
Manzaralarla Dolu Tekne Turları:
Kekova'nın en keyifli aktivitelerinden biri, berrak sularda yapılan tekne turlarıdır. Tur sırasında, adeta bir doğa resmi gibi olan kıyı şeridi boyunca ilerlerken, Kekova Adası'nda yer alan batık şehri görebilir, Apollonia Antik Kenti'nin kalıntılarını ziyaret edebilir ve yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunu izleyebilirsiniz.
Kanyon Keşifleri:
Kekova'nın kıyılarında yer alan Saklıkent Kanyonu, doğa severler için vazgeçilmez bir durak. Kristal berraklığındaki suları ve etkileyici kanyon manzarasıyla, burada yapacağınız yürüyüşler unutulmaz anılarla dolu olacak.
Lezzet Dolu Mola:
Kekova'nın yakınlarındaki kıyı kasabaları, taze deniz ürünleriyle ünlüdür. Lezzetli bir deniz mahsulleri yemeği eşliğinde, denizin ve güneşin tadını çıkarabilir, yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz.
Efsaneler ve Hikayeler:
Kekova, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda efsanelerle ve hikayelerle de bezelidir. Bölgenin adıyla özdeşleşmiş olan "Kral Mezarı" ve "Simena Kalesi" gibi yerler, ziyaretçilere tarihî ve mitolojik bir yolculuk sunar.
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