Ege'nin tarih ve doğa dolu ilçesi: Söke

Antik Kentlerin İzinde:

Söke, antik çağlardan günümüze uzanan zengin bir tarihi mirasa sahiptir. İlçenin sınırları içinde bulunan Milet, Priene ve Didyma gibi antik kentler, tarih tutkunlarının ilgi odağıdır. Milet Antik Kenti'nin tiyatrosu, Priene Antik Kenti'nin tapınakları ve Didyma'nın Apollon Tapınağı, geçmişe yapılan bir yolculuk sunar.

Doğa Harikaları:

Söke, doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Büyük Menderes Deltası, sulak alanları ve göz alıcı manzaralarıyla kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için ideal bir noktadır. Ayrıca ilçenin yakınlarında bulunan Pamukkale'nin beyaz travertenleri, ziyaretçilerini büyüler ve doğanın muhteşem bir armağanı olarak görülür.