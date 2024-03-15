Keşfedilmeyi bekleyen gizli hazine: Barbaros Köyü

Barbaros’un en etkileyici özelliklerinden biri, doğal güzelliklerinin büyüleyici olmasıdır. Köy, zeytin ağaçlarıyla kaplı tepeleri, masmavi denizi ve yeşillikleriyle adeta bir doğa harikasıdır. Doğa yürüyüşleri yapmak, bisiklet sürmek veya sadece manzaranın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir ortamdır.