Kıbrıs'ın gizli cenneti: Güzelyurt

DOĞAL GÜZELLİKLER

Güzelyurt, sahip olduğu doğal plajları ve manzaralarıyla da ünlüdür. Bölgedeki plajlar, turkuaz renkli denizleri ve temiz kumlarıyla dinlenmek isteyenler için idealdir.

Yeşilırmak ve Yedidalga Köyleri, Plajları:

Çeşitli festivallerin, doğal güzellikler çerçevesinde düzenlendiği bu plaj, Kıbrıs’ın nadide plajları arasında yer alır. Bu nedenle Kıbrıs gezilerinde önemli bir durak noktası olabilir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA

Güzelyurt'a ulaşım, Kıbrıs'ın diğer bölgelerinden kolaylıkla sağlanabilir. Lefkoşa veya Girne üzerinden otobüs veya araçla Güzelyurt'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca Larnaka veya Ercan Havalimanı'ndan araç kiralayarak veya taksi ile Güzelyurt'a gidilebilir.

Güzelyurt'ta konaklama seçenekleri geniş bir yelpazeye sahiptir. Otel, pansiyon ve tatil köyleri arasından tercih yapabilirsiniz. Geleneksel Kıbrıs evlerinde konaklama da mümkündür.