Yeşilin ve tarihin kesişim noktası: Bartın

Kültürel Miras:

Bartın, zengin kültürel mirasıyla da dikkat çeker. Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi eserler, şehrin tarihini ve kültürünü yansıtır. Bartın'da bulunan tarihi camiler, köprüler ve konaklar, geçmişin izlerini taşır.

Lezzet Durakları:

Bartın mutfağı, yöresel lezzetleriyle ünlüdür. Deniz ürünleriyle zenginleşen bir mutfak kültürüne sahiptir. Balık çeşitleri, mısır ekmeği, köy peyniri ve tatlılar, şehrin en özel lezzetlerindendir. Yöresel restoranlar, bu lezzetleri deneyimlemek isteyenleri bekler.

Aktiviteler:

Bartın, doğa severler ve macera arayanlar için birçok aktivite imkanı sunar. Bartın Nehri'nde yapılan doğa yürüyüşleri, rafting ve kano gibi su sporlarıyla dolu bir macera sunar. Ayrıca şehrin çevresinde bulunan doğal güzellikler ve trekking rotaları da keşfedilmeyi bekler.