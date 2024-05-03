İzmir – Midilli rotasında yeni sezon başladı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:32

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş.) tarafından yapılan “Rotamız Midilli” seferlerinin yeni sezonu başladı. Yılın ilk turunu geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na özel yapan İZDENİZ, 3 Mayıs itibariyle düzenli seferleri başlattı. Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, Çarşamba ve Cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Rotamız Midilli seferleri için biletlerini alan yolcular, sabahın erken saatlerinde Alsancak Yolcu Limanı’ndaki İZDENİZ Satış Ofisi’ne geldi. İZDENİZ ekibi tarafından hızlı bir şekilde işlemleri tamamlanan yolcular, yüksek hızlı İhsan Alyanak gemisiyle 08.30’da Midilli’ye doğru yola çıktı.

“İKİ BUÇUK SAATTE MİDİLLİ”

Sezonun ilk düzenli seferi hakkında bilgi veren gemi kaptanı Hüseyin Damar, “İhsan Alyanak gemimiz, 250 yolcu kapasiteli ve yüksek hızlı bir gemi. İzmir Alsancak Limanı’ndan Midilli’ye normal koşullar altında iki buçuk saatte varabiliyoruz. Yolcularımız bu seferlerden oldukça memnun. Merkezi bir yere araçlarını bırakıp yolculuğa çıkıyorlar. Bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Midilli seferlerine herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

“KONFORLU YOLCULUĞA BEKLERİZ”

Yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirten Kaptan Raşit Kırbıyıkoğlu, “Sezona başlamadan evvel yolcularımızın da konforunu düşünerek gerekli tüm hazırlıkları yaptık. İzmir’den Midilli’ye uluslararası sularda sefer yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl iki gemiyle sefer yapacağız. Tüm İzmir halkını ve İzmir’den bu yolculuğa katılacak herkesi bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz” dedi.

“BU KADAR KOLAY YURTDIŞI ULAŞIMINDAN ÇOK MEMNUNUM”

Midilli seferi için İZDENİZ’i tercih eden yolcu Ceren Alparslan, “İnternet üzerinden işlem yaptık ve işlemleri çok kolay bir şekilde halledip yurtdışına çıkma şansı yakaladık. Bu yolculuğa çıktığım için çok mutlu ve heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

SEFERLER 27 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

3 Mayıs 2024’te başlayan 2024 yaz dönemi seferleri, 27 Eylül 2024 tarihinde bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı’ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi’ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar eşlik edecek. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde olacak. Midilli Limanı’ndan İzmir Alsancak Limanı’na uzaklık 64 deniz mili.

İZDENİZ’DEN KAPIDA VİZE KOLAYLIĞI

Seyahat süresi boyunca yolcuların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için çalışmaları koordine eden İZDENİZ A.Ş., kapıda vize uygulamasında da yolcuların işlemlerini kolaylaştırıyor. Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi’ni “0552 035 88 60” numaralı telefondan arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Midilli Adası’na geçiş tarihinden en geç 5 gün önce İZDENİZ Satış Ofisi’ne iletilmesi isteniyor. Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcular, kişi başı 80 Avro olan kapı vizesi ücretini şahsi olarak İZMİR MARİNA-İZDENİZ Satış Ofisi’ne hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerli, vize ücreti ise kişi başı 20 Avro. Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.

GENÇLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Avro, gidiş -dönüş 8 Avro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Avro, gidiş- dönüş 34 Avro, tam bilet tek yön 45 Avro, gidiş -dönüş 68 Avro olacak şekilde belirlendi. Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Avro, gidiş -dönüş 8 Avro, 8-18 yaş tek yön 20 Avro, gidiş-dönüş 30 Avro, tam bilet tek yön 40 Avro, gidiş-dönüş 60 Avro olacak şekilde belirlendi.

Sefer biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi üzerinde ayrıca İzmir Limanı’nda yer alan İZDENİZ bilet satış ofisinden ve web sitesinde yer alan yetkili acentelerden alınabiliyor.

BİSİKLETLİ YOLCU DA ALINIYOR

İzmir-Midilli seferlerine isteyen yolcular, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabilecek. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar yolcu gemileri, 10’ar adede kadar bisikletli yolcu kabul edebilecek.