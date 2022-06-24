Karadeniz’deki Timsah Adası'na yoğun ilgi

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Timsah Adası, yazları ziyaretçi akınına uğruyor. Adanın karayla birleştiği alandaki kumsal da halk plajı olarak kullanılıyor.

Cemil Ciğerim
24 Haziran 2022 Cuma, 04:00
Karadeniz’deki Timsah Adası'na yoğun ilgi
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Ordu’nun “Sakin şehir” (Cittaslow) unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Timsah Adası, görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğanın eşsiz güzelliğini yansıtan yarımada, timsah görünümüyle beğeni topluyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi’ndeki Timsah Adası yazları ziyaretçi akınına uğruyor. Adanın karayla birleştiği alandaki kumsal da halk plajı olarak kullanılıyor. Yörede yaşayan yurttaşlar, yaz aylarında yabancı turistlerin ziyaret ettiği Timsah Adası’nın tatilcilere de alternatif olarak sunulabilmesi için çevre düzenlemesi yapılmasını istiyor.


Ordu karadeniz Timsah Ada
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