Kış tatilinin adresi: Ardahan

Yayınlanma: 03.02.2024 - 19:09

Güncelleme: 03.02.2024 - 19:09

Ardahan'ın beyaz örtüsü altında kaybolun! Unutulmaz anılar biriktirmek için karlı zirveleri keşfedin ve buzlu güzellikleriyle büyülenin. Bu büyüleyici kış manzarası, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, aynı zamanda huzurlu atmosferiyle de ruhunuzu dinlendiriyor. Ardahan'da geçireceğiniz bir kış gezisi, unutulmaz anılar biriktirmek ve doğanın sükunetine dalmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

ARDAHAN'DA GEZİLECEK YERLER

Bülbüalan Yaylası: Ardahan’ ın Doğu Karadeniz Bölgesi sınırında bulunan Bülbülan yaylası Ardahan, Artvin, Göle ve Şavşat arsında bulunan doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir yayladır.

Yalnızçam Yaylası: Ardahan’a 15 km. mesafede olan Yalnızçam yaylasında doğal güzelliğinin yanı sıra kış sporlarının da yapılabildiği eşsiz güzelliğe sahip bir turizm alanıdır.

Ardahan Kalesi: Şehir merkezinde ve Kura Nehrinin sol kıyısında yer alır. Ardahan Kalesi Selçuklular tarafından yapılmış ve Osmanlı döneminde de kullanılmış olan bir kale özelliği barındırır. Ardahan Kalesi, Rumeli Hisarı’nın yapımı itibariyle bir örneği gibidir.

Çıldır Gölü: Ardahan'ın en ikonik yerlerinden biri olan Çıldır GÖlü, kış aylarında donarak buz tutar. Gölde kızak gezintisi yapmak, balık tutmak ve buzda yürüyüş yapmak kış aylarında yapılacak aktivitelerdenir.

Şavşat Karagöl Milli Parkı: Ardahan'ın Şavşat işçesinde bulunun bu milli park, eşşisz doğal güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır.