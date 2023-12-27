2024'te vizesiz gezilebilecek 15 ülke! Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri?

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:21

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:21

2024 yılında seyahat rotalarını çizmek isteyen yurttaşlar hangi ülkelere vizesiz seyahat edebileceklerini araştırıyor. Peki, Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen 15 ülke...

15: ARJANTİN: Arjantin, Türk ziyaretçilerden vize talep etmeyen bir ülke olmasıyla birlikte, Güney Amerika'nın büyük ve çeşitli bir ülkesidir. Başkenti Buenos Aires'tir ve ülke, tarihi zenginlikler, doğal güzellikler ve dünya çapında ünlü tango dansının doğduğu yer olarak bilinir. Tarım, hayvancılık, madencilik ve sanayi, ekonominin temelini oluştururken, Arjantin aynı zamanda futbol tutkusuyla da tanınır ve birçok dünya çapında ünlü futbolcuya ev sahipliği yapmıştır. Türk ziyaretçilerin vize ihtiyacı olmaması, Arjantin'i Türk seyahatseverler için çekici bir destinasyon haline getirmektedir.

14: ARNAVUTLUK: Arnavutluk, Güneydoğu Avrupa'da Balkan Yarımadası'nda yer alan küçük bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Tiran'dır. Adriyatik ve İyon Denizi'ne kıyısı olan Arnavutluk, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve Akdeniz iklimiyle dikkat çeker. Türk ziyaretçiler, turistik amaçlı kısa süreli seyahatlerinde Arnavutluk'a vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler.

13: DOMİNİK CUMHURİYETİ: Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'de Hispaniola Adası'nın doğu kısmında bulunan bir ülkedir. Başkenti Santo Domingo'dur. Beyaz kumsalları, turkuaz renkli denizi ve tropikal iklimi ile ünlüdür. Turistik cazibesi, tarihi zenginlikleri ve dinamik kültürü ile öne çıkan bu ülke, Latin Amerika'nın en popüler tatil destinasyonlarından biridir. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Dominik Cumhuriyeti'ne vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler.

12: AZERBAYCAN: Azerbaycan, Güney Kafkasya'da yer alır ve başkenti Bakü'dür. Hazar Denizi kıyısında bulunan bu ülke, enerji kaynakları, tarihi zenginlikler ve kültürel mirasıyla ön plana çıkar. Azerbaycan, dağlık manzaraları, tarihi şehirleri ve zengin mutfağıyla turistleri cezbetmektedir. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Azerbaycan'a vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler.

11: FIJI: Fiji, Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir ve Türk vatandaşları için vize uygulaması bulunmamaktadır. Bu, Türk ziyaretçilerin turistik amaçlı kısa süreli seyahatlerinde Fiji'ye vize başvurusu yapmadan girebilmeleri anlamına gelmektedir. Fiji'nin beyaz kumsalları, tropikal ormanları ve zengin su altı yaşamı, Türk turistler için çekici bir tatil destinasyonu haline getirir. Su sporları, geleneksel danslar ve yerel kültürle birlikte, Fiji'nin muazzam doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen Türk gezginler için ideal bir seyahat noktasıdır.

10: FİLDİŞİ SAHİLİ: Fildişi Sahili, Batı Afrika'da Fransızca'nın konuşulduğu bir ülkedir. Abidjan başkent olup, ülkenin ekonomik ve kültürel merkezidir. Doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve etnik çeşitliliği ile bilinir. Tarım, özellikle kakao ve kahve üretimi, ekonominin temelini oluşturur. Zengin kültürü, geleneksel el sanatları ve danslarıyla ön plana çıkar. Turistleri cezbetmek için sahil şeridi boyunca uzanan güzel plajlara sahiptir. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde vize muafiyeti sayesinde Fildişi Sahili'ni keşfetme imkanına sahiptir.

9: GÜNEY KORE: Güney Kore, Doğu Asya'da yer alan bir ülkedir ve resmi dili Korecedir. Başkenti Seul, ülkenin en büyük ve önemli şehridir. Güney Kore, teknolojik gelişmişliği, geleneksel ve çağdaş kültür birikimi ile tanınır. K-pop müziği, K-drama dizileri ve gelişmiş teknoloji endüstrisi, ülkenin kültürel etkileşimde bulunduğu alanlardan sadece birkaçıdır. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Güney Kore'ye vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler. Bu, Güney Kore'nin Türk turistler için erişilebilir bir destinasyon olmasını sağlamaktadır.

8: JAPONYA: Japonya, Doğu Asya'da bulunan bir ülkedir ve resmi dili Japoncadır. Tokyo, başkenti ve en büyük şehridir. Ülke, modern şehirleri, antik tapınakları, güzel bahçeleri ve dağ manzaralarıyla turistleri cezbetmektedir. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Japonya'ya vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler. Bu, Japonya'nın Türk turistler için kolay erişilebilir bir destinasyon olmasını sağlar.

7: KARADAĞ: Karadağ, Balkanlar'da Adriyatik Denizi kıyısında yer alan küçük bir ülkedir. Başkenti Podgorica'dır ve sahip olduğu doğal güzellikleri, dağ manzaraları ve tarihi dokusuyla bilinir. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Karadağ'a vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler. Bu, Karadağ'ın Türk turistler için kolay ulaşılabilir bir destinasyon olma avantajını sunar.

6: KOSOVA: Kosova, Balkanlar'da yer alan genç bir ülkedir. Başkenti Priştine'dir ve zengin kültürü, tarihi anıtları ve misafirperver atmosferiyle bilinir. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Kosova'ya vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler.

5: MAKEDONYA: Kuzey Makedonya, Balkanlar'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Üsküp'tür ve zengin tarihi, kültürel mirası ile ön plana çıkar. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Kuzey Makedonya'ya vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler.

4: MALDİVLER: Maldivler, Hint Okyanusu'nda mercan adalarının oluşturduğu tropikal bir cennettir. Başkenti Malé'dir ve turkuaz renkli suları, beyaz kumsalları ve lüks su bungalovlarıyla ünlüdür. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Maldivler'e vize başvurusu yapmadan gidebilmektedirler.

3: NİKARAGUA: Maldivler, Hint Okyanusu'nda mercan adalarının oluşturduğu tropikal bir cennettir. Başkenti Malé'dir ve turkuaz renkli suları, beyaz kumsalları ve lüks su bungalovlarıyla ünlüdür. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Maldivler'e vize başvurusu yapmadan gidebilmektedirler.

2: ŞİLİ: Şili, Güney Amerika'nın uzun, dar bir ülkesidir ve muhteşem doğal zenginlikleriyle tanınır. Başkenti Santiago'dur ve ülke, And Dağları'ndan Pasifik Okyanusu'na uzanan çeşitli coğrafi özelliklere sahiptir. Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde Şili'ye vize başvurusu yapmadan girebilmektedirler.

1: SIRBİSTAN: Sırbistan, Güneydoğu Avrupa'da konumlanmış bir ülke olup zengin tarihi mirasıyla öne çıkar ve başkenti Belgrad'dır. Sırbistan'a Türk ziyaretçiler, turistik kısa süreli seyahatlerinde vize başvurusu yapmadan giriş yapabilmektedirler