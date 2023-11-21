Tarihi, doğal güzellikeri ve gezilmesi gereken yerleri ile Kemer

Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:40

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:43

Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Kemer ilçesi, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Antalya'ya 32 kilometre uzaklıktadır.

KEMER'İN TARİHİ

980'li yılların başına kadar küçük bir köy iken son 20 sene içinde açılan tesislerle Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Önce köy, sonra 30 Aralık 1985'te belediye statüsü alarak kasaba olduktan sonra 13 Eylül 1991 yılında da ilçe statüsünü kazanmıştır.

1910'lu yıllarda Eski Köy adı ile bilinen ve dağlardan gelen seller sonucu göl ve bataklıklardan oluşan bir yerleşim yeri vardı. Eski Köy halkı, kendilerini bu sellerden korumak için, dağların eteklerinde 23 kilometre uzunluğunda bir taş duvar ördüler. Sonraları, bu duvar nedeniyle köylerine Kemer diyeceklerdir.

Kemer in en eski tarihi MÖ 690 yılına dayanmaktadır. Phaselis antik kentinin kuruluşu bu tarihe dayanmaktadır.

1960'lı yıllara kadar kara yolu olmadığı için, ulaşımı sadece deniz yolundan sağlanan Kemer, 1980 sonrasında uygulanan Güney Antalya Turizm Projesi kapsamında yol ve diğer altyapı değerlerine kavuşarak hızla gelişmiş ve bugün Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden birine dönüşmüştür.

KEMER'İN DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİ

Kemer'in en büyük çekiciliği, muhteşem sahilleri ve berrak denizi. Phaselis, Beldibi, Çıralı gibi plajlar, turkuaz renkli denizleri ve altın kumsallarıyla adeta birer cennet köşesi. Burada güneşin tadını çıkarmak, masmavi sularda yüzmenin keyfini yaşamak gerçekten unutulmaz bir deneyim.

Antik dönemden kalma kalıntılar Kemer'in tarihî zenginliğini ortaya koyuyor. Phaselis Antik Kenti, Olympos Antik Kenti ve yanardağın eteklerinde yer alan Yanartaş, bölgenin tarihî mirasını gözler önüne seriyor. Efsanelerle bezeli bu mekânlar, geçmişe bir yolculuk yapmanızı sağlıyor.

Doğa tutkunları için Kemer, keşfedilecek pek çok parkur ve doğal güzellik sunuyor. Likya Yolu, muhteşem manzaralar eşliğinde yapılan yürüyüş rotalarından biri. Ayrıca, Tahtalı Dağı'na teleferikle çıkarak bölgenin panoramik manzarasını seyretmek de unutulmaz anılardan biri olabilir.