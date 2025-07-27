Kristal berraklığında mavi bayraklı plajlar

Türkiye, dünyanın en çok mavi bayraklı plaja sahip üçüncü ülkesi (ilk iki İspanya ve Yunanistan) konumunda.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre toplamda 577 plaj mavi bayrağa sahip. Bu sayı geçen yıl 567’ydi.

Bu yıl Sakarya üç, Adana bir ve Düzce de bir plajıyla listeye eklenen iller olurken mavi bayraklı plajların yer aldığı şehir sayısı 21’e yükseldi. Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı. Antalya’yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip etti.

Biz de tatil rotanızı yaparken dikkate alabileceğiniz mavi bayraklı plajlardan 10’unu derledik.

- Patara Plajı (Antalya): Ölüdeniz, Kleopatra ya da Kaputaj Plajı belki de Antalya’nın en bilinen plajları. Ancak Türkiye’nin en uzun plajlarından biri olan Patara, aynı zamanda Patara antik kentine yakınlığıyla da tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Kum tepeleri ve gün batımı manzaralarıyla büyüleyici.

- Side halk plajları (Antalya): Side antik kentine yakınlığıyla bilinen bu plajlar, ince kumlu yapıları ve sığ deniziyle popülerdir. Hem tarihi geziler hem de deniz tatili için ideal. Side bölgesindeki birçok plaj mavi bayrak statüsünde.

- Marmaris Halk Plajı (Muğla): Şehir merkezine yürüme mesafesinde olmasıyla kolay ulaşım imkânı sunan Marmaris Halk Plajı, temiz denizi ve çeşitli olanaklarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası.

- Bodrum Belediyesi Amiral Turgutreis Plajı (Muğla): Genellikle “Turgutreis Halk Plajı” olarak bilinen bu plaj, Bahçelievler Mahallesi’nde. Turgutreis’in merkezi konumunda yer alması, kolay ulaşım imkânı sunması ve temiz deniziyle hem yerel halk hem de turistler tarafından tercih ediliyor.

- Ilıca Plajı (İzmir): Altın rengi kumu ve berrak deniziyle Ege’nin gözde plajlarından biri. Özellikle aileler için ideal bir seçenek.

- Boyalık Koyu (İzmir): Sakin ve berrak deniziyle Çeşme’nin huzurlu koylarından biri. Gürültüden uzaklaşıp denizin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek.

- Susanoğlu Plajı (Mersin): Mersin’in en bilinen ve popüler plajlarından biri olan Susanoğlu, altın sarısı kumu ve sığ deniziyle özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık olur. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bir plajdır.

- Sarımsaklı Plajı (Ayvalık, Balıkesir): Uzun kumsalı ve berrak sularıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Sıcak deniziyle dikkat çeken Sarımsaklı Plajı’na giriş ücretsiz.

- İnciraltı Plajı (Tekirdağ, Şarköy): Şarköy’ün uzun kumsalları arasında yer alan İnciraltı, temiz denizi ve sakinliğiyle özellikle Tekirdağ ve çevre illerden gelenlerin tercih ettiği bir plaj.

- Bozcaada Ayazma Plajı (Çanakkale): Bozcaada’nın en popüler plajı, altın sarısı kumu ve kristal berraklığındaki deniziyle tanınıyor.