Kuşadası: Yeni turizmin yeni rotası

Başkan Ömer Günel’in öncülüğünde yapılan yatırımlarla Kuşadası, alternatif turizmin yeni rotası haline geldi. Ada Camping ve yakında açılacak Kampinova, gençler ve dijital göçebeler için doğayla iç içe konaklama ve çalışma imkânı sunuyor.

Halk plajlarında ücretsiz şemsiye-şezlong uygulaması sürerken, seyir alanları ve mesire yerleri açık hava aktiviteleri için düzenleniyor. Turistlik yer olan Müzeleri başta olmak üzere açılan yeni müzelerle Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Porselen Bebek Müzesi, Fosil ve Mineral Müzesi, Rosemary Anı Evi, Haluk Perk Kahve Evi ve Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Ücretsiz halk plajları, yeni seyir ve mesire alanlarıyla Kuşadası, her yaştan ziyaretçiye hitap eden modern bir tatil destinasyonu haline geliyor. Kuşadası, kültür turizminde de iddiasını artırıyor. Artan zincir otel yatırımlarıyla şehir, nitelikli turizmde yükselişini sürdürüyor.