Masmavi denizi ve eğlenceli atmosferiyle ünlü Ölüdeniz plajları

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:04

Çam ağaçlarının çevrelediği kıyı şeridi boyunca birbirinden renkli plajları bulunmaktadır. Ölüdeniz’de ücretli seçeneklerin yanı sıra pek çok ücretsiz halk plajı da hizmet vermektedir. Dünya çapında ünlü olan Ölüdeniz plajları, yamaç paraşütü ve su sporlarına uygun yapılarıyla dikkat çekmektedir. Eşsiz doğa manzaraları eşliğinde deniz keyfi sunan Ölüdeniz, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin büyük bir ilgiyle tercih ettiği destinasyonlar arasında öne çıkmaktadır.

Ölüdeniz Plajı

Fethiye’nin en turistik destinasyonu olan Ölüdeniz Plajı, yeşille mavinin oluşturduğu ahenk ile birlikte ziyaretçilerine unutulmaz bir yüzme deneyimi sunmaktadır. Dünyanın en ünlü plajları arasında sıralanmaktadır. Yapısı itibariyle lagün oluşumu olan plaj, yılın her dönemi rüzgar almayan bir konumda bulunduğu için su sporları için idealdir. Bünyesinde şezlong ve şemsiye kiralanabilecek büyük bir tesis bulunmaktadır. Altın rengindeki ince tanecikli kumlarla donatılmış olan Ölüdeniz Plajı, özellikle su bisikleti aktiviteleriyle ünlüdür. Mavi ve turkuaz karışımı denizi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle birlikte yaz aylarının vazgeçilmez plajlarından biri olmaktadır. Giriş ücreti olarak 10 TL talep edilen Ölüdeniz Plajı’nda şezlong kiralama ücreti ise ortalama 30 TL’dir.

Kumburnu Halk Plajı

Ölüdeniz Tabiat Parkı bünyesinde yer alan Kumburnu Halk Plajı, Mavi Bayrak sahibidir. Denizi oldukça sakin ve sığdır. Sahili boyunca uzanan yumuşak ve beyaz kumlar, Kumburnu Halk Plajı’nı öne çıkaran özelliklerindendir. Görünüşü itibariyle adeta tropik sahilleri andıran Kumburnu Halk Plajı, rüzgar almayan bir konumda yer almaktadır. 50 metrelik uzunluğa sahip sahilinde şezlong, tuvalet, duş, soyunma kabini ve restoran gibi olanaklar bulunmaktadır. Çocuklu ailelere uygun yapısıyla dikkat çeken Kumburnu Halk Plajı’na girişler ücretsizdir. Şezlong kiralama ücreti ise 25 TL şeklindedir.

Belcekız Plajı

Belcekız Plajı, Ölüdeniz’in en popüler yerlerinden biridir. İlçe merkezine ortalama 14 kilometre uzaklıkta konumlanan plaj, genel itibariyle oldukça temizdir. 1 kilometrelik sahil şeridi ile aynı gün içerisinde yüzlerce kişiyi ağırlamaktadır. Mavi Bayrak sahibi olan Belcekız Plajı, turistlere sırtını dayadığı Babadağ’ın eşsiz manzarası eşliğinde denize girebilme fırsatı sunmaktadır. Turkuaz denizi oldukça sığdır. Su sporlarına uygun yapısından dolayı günün her saati kalabalıktır. Belcekız Plajı’nda şezlong kiralama ücreti ortalama 30 TL’dir. Girişlerin ücretsiz yapılabildiği Belcekız Plajı’nda restoran, kafeterya, duş, soyunma kabini ve tuvalet gibi olanaklar sunulmaktadır.

Paradise Beach Bar & Restaurant

Ölüdeniz’de denize girilebilecek en keyifli noktalardan biri Paradise Beach Bar & Restaurant’tır. Doğa ile iç içe konumuyla ziyaretçilerine benzersiz bir deniz deneyimi sunan Paradise Beach Bar & Restaurant¸ uzun bir kumsal üzerinde hizmet vermektedir. Şezlong ve şemsiye kiralanabilen tesiste aynı zamanda duş, tuvalet, müzik yayını, cankurtaran, soyunma kabini, bar ve kafeterya olanakları bulunmaktadır. Çocuklu aileler için oldukça uygun özelliklere sahiptir. Sunduğu doğa manzaraları ile birlikte genel olarak huzurlu yapısıyla dikkat çekmektedir. Yaz aylarında Ölüdeniz’in en kalabalık yerlerinden biri olmaktadır. Giriş ücretinin ortalama 100 TL olduğu Paradise Beach Bar & Restaurant’ta şezlong ve şemsiye kiralama için ise ekstra ücret talep edilmemektedir.

Kıdrak Koyu

Kıdrak Koyu, Ölüdeniz’in merkezine ortalama 2 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kıdrak Tabiat Parkı bünyesinde bulunan plaj, genellikle bölge halkının sıklıkla tercih ettiği yerlerdendir. Kalabalıktan ve stresten uzak konumuyla öne çıkan Kıdrak Koyu, arkasındaki çam ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanlarla birlikte büyüleyici manzaralar sunmaktadır. Piknik, kamp ve doğa yürüyüşleri için uygun özelliklere sahiptir. Bünyesinde küçük bir plaj bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye, büfe ve kafeterya gibi olanakların sunulduğu Kıdrak Koyu’nda duş, tuvalet ve soyunma kabini gibi imkânlar da yer almaktadır. Denizi hızlı derinleşebilen bir yapıya sahip olduğu için çocuklu aileler ve iyi derecede yüzme bilmeyenler için tehlikeli olabilmektedir. Kıdrak Koyu’nun giriş ücreti kişi başı 9 TL’dir.