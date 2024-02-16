Sanayi ve ticaretin ötesinde gizli Cennet: Kocaeli

Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:02

Güncelleme: 16.02.2024 - 17:02

Kocaeli, Marmara Bölgesi'nin gözde şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Sanayi ve ticaretin kalbi olan şehir, aynı zamanda huzurlu doğası ve tarihi dokusuyla da gezginleri kendine çekiyor. Kocaeli'nin gezilecek yerler listesi oldukça geniş bir yelpazeye sahip; şehir merkezinden başlayarak doğal parklara, tarihi yapıtlardan modern sanat merkezlerine kadar birçok seçenek sunuyor. Şimdi, Kocaeli'nin gizli cennetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

KOCAELİ'DE GEZİLECEK YERLER

Ormanya Doğal Yaşam Parkı: Hem çocuklu ailelerin hem de doğa severlerin Kocaeli’nde mutlaka uğradığı yerlerden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı; 189 hektarlık orman alanı, benzersiz mantar evleri, donanımlı kamp ve karavan alanlarıyla dinlendirici bir gün sunuyor. Bahçelerinde onlarca kanatlı ve memeli hayvan türünü yakından görme şansı bulabileceğiniz parkta çocukların çok sevdiği deve kuşları, ceylanlar, midilli atlar ve karacaların harika fotoğraflarını çekebilirsiniz.

Hem çocuklu ailelerin hem de doğa severlerin Kocaeli’nde mutlaka uğradığı yerlerden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı; 189 hektarlık orman alanı, benzersiz mantar evleri, donanımlı kamp ve karavan alanlarıyla dinlendirici bir gün sunuyor. Bahçelerinde onlarca kanatlı ve memeli hayvan türünü yakından görme şansı bulabileceğiniz parkta çocukların çok sevdiği deve kuşları, ceylanlar, midilli atlar ve karacaların harika fotoğraflarını çekebilirsiniz. Seka Park: Sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye’nin de en büyük şehir içi parklarından biri olan ve denize sıfır konumda inşa edilen Seka Park, eski Seka Kağıt Fabrikası arazisinde 580 dönümlük bir yeşil alanı kapsıyor. Etkileyici deniz manzaraları eşliğinde yürüyüşlere çıkabileceğiniz parkurların yanı sıra kır bahçeleri, kafeler, balık restoranları, mesire alanları ile ilgi çeken devasa parkta çocuklar için geniş oyun merkezleri, kaykay pisti, sergi salonları, sanat atölyeleri, açık ve kapalı spor sahaları gibi pek çok olanak bulabilirsiniz.

Sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye’nin de en büyük şehir içi parklarından biri olan ve denize sıfır konumda inşa edilen Seka Park, eski Seka Kağıt Fabrikası arazisinde 580 dönümlük bir yeşil alanı kapsıyor. Etkileyici deniz manzaraları eşliğinde yürüyüşlere çıkabileceğiniz parkurların yanı sıra kır bahçeleri, kafeler, balık restoranları, mesire alanları ile ilgi çeken devasa parkta çocuklar için geniş oyun merkezleri, kaykay pisti, sergi salonları, sanat atölyeleri, açık ve kapalı spor sahaları gibi pek çok olanak bulabilirsiniz. Kartepe Kayak Merkezi: Sadece Kocaeli’nin değil, İstanbul ve Bursa gibi komşu şehirlerin de en sevilen kış tatil merkezlerinden biri olan Kartepe Kayak Merkezi, şehre sadece 32 kilometre uzaklıkta. Kartepe Dağı eteklerinde deniz seviyesinden yaklaşık 1600 metre yükseklikte kurulan kayak merkezi; dünya standartlarındaki pistleri, kayak ekipmanları kiralayabileceğiniz tesisleri, dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranları ve kaliteli otelleriyle her kış binlerce insanı ağırlıyor.

Sadece Kocaeli’nin değil, İstanbul ve Bursa gibi komşu şehirlerin de en sevilen kış tatil merkezlerinden biri olan Kartepe Kayak Merkezi, şehre sadece 32 kilometre uzaklıkta. Kartepe Dağı eteklerinde deniz seviyesinden yaklaşık 1600 metre yükseklikte kurulan kayak merkezi; dünya standartlarındaki pistleri, kayak ekipmanları kiralayabileceğiniz tesisleri, dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranları ve kaliteli otelleriyle her kış binlerce insanı ağırlıyor. İzmit Saat Kulesi: Kocaeli'nin simgesel yapılarından biri olan ve halk arasında Kocaeli Saat Kulesi olarak da bilinen 16 metre yükseklikteki 4 katlı İzmit Saat Kulesi, 1902 yılında Padişah II. Abdülhamit’in anısına inşa edilmiş etkileyici bir mimari şaheser. Şehrin her yerinden görünecek şekilde özel bir konuma yerleştirilen ve çarpıcı neo klasik mimarisiyle Kocaeli’nin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olan saat kulesi, 2010 yılında aslına uygun olarak restore edildi.

Kocaeli'nin simgesel yapılarından biri olan ve halk arasında Kocaeli Saat Kulesi olarak da bilinen 16 metre yükseklikteki 4 katlı İzmit Saat Kulesi, 1902 yılında Padişah II. Abdülhamit’in anısına inşa edilmiş etkileyici bir mimari şaheser. Şehrin her yerinden görünecek şekilde özel bir konuma yerleştirilen ve çarpıcı neo klasik mimarisiyle Kocaeli’nin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olan saat kulesi, 2010 yılında aslına uygun olarak restore edildi. Kerpe Kartal Kayaları: Kocaeli’nde her saat bulabileceğiniz minibüslerle 1 saat içinde ulaşabileceğiniz Kerpe, milyonlarca yılda sert dalgalar ve rüzgârlarla şekillenmiş birbirinden ilginç kayalarıyla tüm dünyadan fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Kartalı andırmasından ismini alan Kerpe Kartal Kayaları ise bölgede en çok fotoğraflanan kaya oluşumları arasında.

Kocaeli’nde her saat bulabileceğiniz minibüslerle 1 saat içinde ulaşabileceğiniz Kerpe, milyonlarca yılda sert dalgalar ve rüzgârlarla şekillenmiş birbirinden ilginç kayalarıyla tüm dünyadan fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Kartalı andırmasından ismini alan Kerpe Kartal Kayaları ise bölgede en çok fotoğraflanan kaya oluşumları arasında. Ayrı Gezegen Cam Terası: Kocaeli’nin oksijen deposu Kartepe’nin eteklerinde uzanan Ayrı Gezegen Cam Terası, Kocaeli’nin mutlaka uğramanız ve büyüleyici manzarayı izlemeniz gereken yerleri arasında. 2019 yılında hizmete açıldığından beri binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen, 185 metre yüksekliğindeki Ayrı Gezegen Cam Terası’nda Sapanca Gölü ve Saman Dağları’na kadar uzanan benzersiz doğa manzaralarına şahit olacaksınız.

Kocaeli’nin oksijen deposu Kartepe’nin eteklerinde uzanan Ayrı Gezegen Cam Terası, Kocaeli’nin mutlaka uğramanız ve büyüleyici manzarayı izlemeniz gereken yerleri arasında. 2019 yılında hizmete açıldığından beri binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen, 185 metre yüksekliğindeki Ayrı Gezegen Cam Terası’nda Sapanca Gölü ve Saman Dağları’na kadar uzanan benzersiz doğa manzaralarına şahit olacaksınız. Bağırganlı Koyu: Hem doğa yürüyüşlerine çıkmak hem de denizin tadını çıkarmak ve kamp yapmak için ziyaret edebileceğiniz Bağırganlı Koyu, Kandıra ilçesi sınırlarında yer alıyor. Çevresi büyüleyici kaya oluşumları ile süslü olan ve bakir doğal güzelliğinden dolayı sit alanı olarak koruma altına alınan yemyeşil koy, Karadeniz’in en güzel koylarından biri olarak gösteriliyor.

KOCAELİ'DE YENECEK YEMEKLER