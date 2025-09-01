Sonbaharı keyifli geçirmenin en güzel hali: Eylül ayında keşfetmeniz gereken 6 rota

Eylül ayı, tatil sezonunun yoğunluğunun azalması, havaların daha serinlemesi ve doğanın renk cümbüşüne bürünmesi ile seyahat için en özel zamanlardan biridir. Hem deniz tatili hem de doğa yürüyüşleri için mükemmel fırsatlar sunar. İşte, Eylül ayında keşfetmeniz gereken 6 rota...

EYLÜL AYINDA KEŞFETMENİZ GEREKEN 6 ROTA

1. Kapadokya – Balonların Arasında Masalsı Bir Yolculuk

Kapadokya, Eylül ayında serinleyen havasıyla balon turları ve vadilerde yürüyüşler için eşsiz bir ortam sunar. Gündoğumunda gökyüzüne yükselen balonlar, adeta kartpostallık manzaralar oluşturur.

2. Kaz Dağları – Doğanın Kucağında Huzur

Yeşilin en güzel tonlarını barındıran Kaz Dağları, serin havası ve tertemiz oksijeniyle doğa severler için vazgeçilmezdir. Trekking, kamp ve şelale gezileri için Eylül ayı en uygun dönemdir.

3. Bozcaada – Sonbaharda Ada Keyfi

Kalabalık yaz aylarını geride bırakan Bozcaada, Eylül’de çok daha sakin ve huzurludur. Bağbozumu zamanı olması nedeniyle adanın üzüm bağları renklenir, festival tadında günler geçirilebilir.

4. Karadeniz Yaylaları – Bulutların Üstünde Bir Kaçamak

Ayder, Pokut ve Gito yaylaları gibi Karadeniz’in eşsiz yaylaları, Eylül ayında sisli ve romantik manzaralarıyla büyüler. Hem doğa yürüyüşleri hem de yöresel lezzetler için harika bir tercihtir.

5. Antalya ve Ege Sahilleri – Denizin Tadını Çıkarmak İçin Son Fırsat

Deniz tatili sevenler için Eylül, kalabalıktan uzak ve hâlâ ılık deniziyle mükemmel bir zamandır. Antalya, Kaş, Datça ve Bodrum gibi sahil beldeleri, yaz kalabalığı olmadan huzurlu bir tatil imkânı sunar.

6. İstanbul – Kültür ve Tarih Turu

İstanbul’da tarihi yarımada, müzeler ve boğaz manzaraları, Eylül’de daha keyiflidir. Festivallerin başlamasıyla kültürel etkinlikler de çeşitlenir.