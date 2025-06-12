15 dakikada ferahlık: Limonlu yaz pastası tarifi

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan limon, ferahlatıcı aromasıyla tatlılara ayrı bir boyut kazandırıyor. Özellikle sıcak günlerde ağır tatlılar yerine daha hafif ve serinletici alternatifler arıyorsanız, bu limonlu yaz pastası tam size göre! Üstelik sadece 15 dakikada hazırlanıyor. Az malzeme, maksimum lezzet!

MALZEMELER

1 paket sade petibör bisküvi

1 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için)

1 paket limonlu puding

2,5 su bardağı süt (puding için)

1 limonun kabuğu (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için: Hindistan cevizi, nane yaprağı veya ince limon dilimleri

HAZIRLANIŞI

PUDİNGİ HAZIRLAYIN:

Limonlu pudingi 2,5 su bardağı sütle karıştırarak orta ateşte pişirin. Koyu kıvam alınca ocaktan alın, içine rendelenmiş limon kabuğu ve limon suyunu ekleyin. Ilımaya bırakın.

BİSKÜVİLERİ ISLATIN:

Sade bisküvileri hafifçe süte batırarak taban oluşturacak şekilde bir borcama veya servis tabağına dizin.

KATLARI OLUŞTURUN:

İlk katın üzerine limonlu pudingten dökün ve spatula yardımıyla düzleştirin. Aynı işlemi 2–3 kat olacak şekilde tekrarlayın.

SÜSLEYİN VE SOĞUTUN:

Üzerine Hindistan cevizi serpiştirin, dilerseniz limon dilimleri veya nane yapraklarıyla süsleyin. Buzdolabında en az 1 saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edin.



