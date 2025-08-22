20 dakikada hazırlayarak tatlı krizlerine son verebileceğiniz enfes lezzet: Şekersiz yulaflı kurabiye tarifi

Tatlı isteğinizi bastırmak için sağlığınızdan ödün vermenize gerek yok. Rafine şeker kullanmadan da hem besleyici hem de leziz kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Özellikle diyet yapanlar, sağlıklı beslenmeye özen gösterenler veya çocuklarına katkısız atıştırmalık hazırlamak isteyenler için şekersiz yulaflı kurabiye tarifi harika bir alternatiftir. Peki, 20 dakikada hazırlayarak tatlı krizlerine son verebileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis şekersiz yulaflı kurabiye tarifi...

ŞEKERSİZ YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet olgun muz (doğal tatlandırıcı)

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı doğal bal veya hurma özü (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı fındık, badem veya ceviz (kırılmış)

2 yemek kaşığı kuru üzüm veya damla çikolata (şekersiz tercih edebilirsiniz)

ŞEKERSİZ YULAFLI KURABİYE YAPILIŞI

Olgun muzları bir kaseye alıp püre haline getirin.

Yulaf, tarçın, kuruyemiş ve kuru meyveleri ekleyip karıştırın.

Karışımdan küçük parçalar alarak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin.

Ilıyınca sağlıklı kurabiyeleriniz servise hazır.

Afiyet olsun!