Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti: MasterChef yenidünya kebabı tarifi

Türk mutfağında meyve ve etin uyumu, asırlardır sofralarımıza farklı tatlar kazandırıyor. Bu uyumun en özgün örneklerinden biri de Gaziantep’e özgü yenidünya kebabı. Bahar aylarında çıkan yenidünya meyvesi, yörede yalnızca taze olarak yenmekle kalmaz, kıymalı iç harçla doldurularak nefis bir kebaba dönüşür. Ekşimsi ve hafif tatlı aromasıyla etin yoğunluğunu dengeleyen bu özel tarif, hem göze hem damağa hitap eder. Özellikle mevsiminde yapıldığında sofralara benzersiz bir lezzet katan yenidünya kebabı, Gaziantep mutfağının inceliklerini keşfetmek isteyenler için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. Peki, Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef yenidünya kebabı tarifi...

Malzemeler

15-20 adet olgun yenidünya (çok yumuşamamış olmalı)

300 g dana veya kuzu kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı