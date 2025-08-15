Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti: MasterChef yenidünya kebabı tarifi

Türk mutfağında meyve ve etin uyumu, asırlardır sofralarımıza farklı tatlar kazandırıyor. Bu uyumun en özgün örneklerinden biri de Gaziantep’e özgü yenidünya kebabı. Bahar aylarında çıkan yenidünya meyvesi, yörede yalnızca taze olarak yenmekle kalmaz, kıymalı iç harçla doldurularak nefis bir kebaba dönüşür. Ekşimsi ve hafif tatlı aromasıyla etin yoğunluğunu dengeleyen bu özel tarif, hem göze hem damağa hitap eder. Özellikle mevsiminde yapıldığında sofralara benzersiz bir lezzet katan yenidünya kebabı, Gaziantep mutfağının inceliklerini keşfetmek isteyenler için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. Peki, Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef yenidünya kebabı tarifi...
Malzemeler
- 15-20 adet olgun yenidünya (çok yumuşamamış olmalı)
- 300 g dana veya kuzu kıyma
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı kararbiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
- Yenidünyaların kabuklarını çok ince şekilde soyup, sap kısımlarını kesin. İç çekirdeklerini çıkarın.
- Kıymayı, ince doğranmış soğanı, sarımsağı, baharatları ve tuzu bir kapta yoğurun.
- Hazırladığınız kıymalı harcı oyduğunuz yenidünyaların içine doldurun.
- Yayvan bir tencereye sıvı yağı ekleyip doldurduğunuz yenidünyaları dizin.
- Üzerine çok az sıcak su ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
- Sıcak olarak, yanında pilav veya lavaş ile servis edin.