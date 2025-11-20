Ağızda dağılan enfes lezzet: Hindistan cevizli kurabiye tarifi

Hindistan cevizinin nefis kokusunu sevenler için hazırlanan bu kurabiye tarifi, hem kıyır kıyır dokusuyla hem de hafif aromasıyla mükemmel bir alternatif sunuyor. Sadece birkaç adımda hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, özellikle hızlı tatlı isteyenler için ideal. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, herkesin tarifini isteyeceği Hindistan cevizli kurabiye...

HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 su bardağı un

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri güzelce çırpın.

Oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Üzerine un, vanilya, kabartma tozu ve Hindistan cevizini ekleyin.

Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15–18 dakika, hafif pembeleşene kadar pişirin.

Fırından aldıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun!