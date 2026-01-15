Ağızda dağılan enfes lezzet: Kandil helvası tarifi

Kandil geceleri, manevi atmosferi kadar mutfaklarda hazırlanan özel ikramlarla da anlam kazanır. Bu gecelerin en köklü tatlarından biri olan kandil helvası, unun ve yağın sabırla kavrulmasıyla ortaya çıkan sade ama derin lezzetiyle nesiller boyu sofralarda yer alır. İşte, ağızda dağılan enfes kandil helvası tarifi...

KANDİL HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

125 gram tereyağı (isteğe göre yarısı sıvı yağ olabilir)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

KANDİL HELVASI YAPILIŞI

Şeker ve suyu küçük bir tencerede karıştırın, şeker eriyene kadar ısıtın ve kaynamadan ocaktan alın.

Ayrı bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin.

Unu ekleyerek kısık ateşte sürekli karıştırarak rengi koyulaşana kadar kavurun.

Kavrulan una sıcak şerbeti dikkatlice ekleyin ve hızlıca karıştırın.

Helva toparlanıp tencerenin kenarlarından ayrılana kadar karıştırmaya devam edin.

Ocaktan aldıktan sonra kaşıkla şekil vererek servis edin.

Afiyet olsun!