Ağızda dağılan enfes lezzet: Şekerpare tarifi

Bayram sofralarının, misafir ikramlarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez tatlılarından biri olan şekerpare; yumuşak dokusu, ağızda dağılan kıvamı ve şerbetle buluşan eşsiz aromasıyla her dönem favori olmayı başarıyor. Evde yapılan şekerpare hem daha hafif hem de çok daha lezzetli oluyor. İşte adım adım, tam ölçüsüyle şekerpare tarifi...

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Bütün fındık veya badem (isteğe bağlı)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

ŞEKERPARE YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Tereyağı ve pudra şekerini bir kapta krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurtayı ekleyin.

İrmik, vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, oval şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp fındık veya badem yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

Şerbetini çekmesi için dinlendirin.

Şekerpareyi üzerine Hindistan cevizi serpiştirerek veya kaymak eşliğinde servis edebilirsiniz.

Çay ve kahveyle mükemmel uyum sağlar.

Afiyet olsun!