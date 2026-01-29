Ağızda dağılan klasik lezzet: Cevizli tahinli kurabiye tarifi

Cevizli tahinli kurabiye, Anadolu mutfağında sıkça yapılan ve nesiller boyu sevilen klasik kurabiye tariflerinden biridir. Tahinin yoğun aromasıyla zenginleşen hamur, cevizle birleştiğinde ortaya hem kıyır hem de ağızda dağılan bir doku çıkar. Peki, ağızda dağılan bu klasik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis cevizli tahinli kurabiye tarifi...

CEVİZLİ TAHİNLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı tahin

½ su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

CEVİZLİ TAHİNLİ KURABİYE YAPILIŞI

Tahin, sıvı yağ ve pudra şekerini bir kapta iyice karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Cevizi hamura ekleyip spatula ile karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayıp hafifçe bastırın.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15–18 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri tepside birkaç dakika dinlendirdikten sonra alın.

Cevizli tahinli kurabiyeleri çay, Türk kahvesi veya bitki çaylarıyla servis edebilirsiniz.

Hava almayan bir kapta saklandığında tazeliğini korur.

Afiyet olsun!