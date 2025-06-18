Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi: Sadece 3 malzemeyle nostaljik lezzet

Mis gibi tereyağı kokusuyla mutfağı saran, ağızda dağılan yumuşacık bir lezzet… Un kurabiyesi, hem geçmişin sade tatlarını hem de günümüzün aranan lezzetlerini bir araya getiriyor. Az malzemeyle yapılan bu nostaljik kurabiye, özellikle çay saatlerinin ve kahve molalarının vazgeçilmezi. Eğer pratik, az malzemeli ama lezzetiyle büyüleyen bir tarif arıyorsanız, klasik un kurabiyesi tam size göre!

MALZEMELER

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

1 su bardağı pudra şekeri

3 – 3,5 su bardağı un (eleyerek ekleyin)

YAPILIŞI

1. TEREYAĞI VE PUDRA ŞEKERİNİ KARŞTIRIN:

Tereyağını geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine pudra şekerini ekleyip iyice karıştırın. Krema kıvamına gelene kadar yoğurun.

2. UNU YAVAŞ YAVAŞ EKLEYİN:

Unu eleyerek azar azar karışıma ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak ama dağılmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

3. ŞEKİL VERİN:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya klasik un kurabiyesi gibi çatalla üzerine şekil vererek uzunlamasına bastırın. Arzuya göre kalıpla da kesebilirsiniz.

4. PİŞİRİN:

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, altı hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kurabiyelerin beyaz kalmasına dikkat edin; fazla kızarmamaları gerekir.

5. SERVİS EDİN:

Fırından çıkan kurabiyeler tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip servis edin.