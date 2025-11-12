Akdeniz mutfağının sade yıldızı: Zeytinyağlı börülce tarifi

Ege ve Akdeniz mutfaklarında sıkça yer alan börülce, hem salata hem de ana yemek olarak tüketilir. Zeytinyağıyla birleştiğinde hem lezzeti hem de besin değeri artar. Soğuk servis edildiğinde ferahlatıcı bir yaz yemeği, ılık servis edildiğinde ise doyurucu bir öğün haline gelir.

ZEYTİNYAĞLI BÖRÜLCE TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze börülce (temizlenmiş)

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım limon suyu

1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı