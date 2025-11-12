Akdeniz mutfağının sade yıldızı: Zeytinyağlı börülce tarifi

Ege ve Akdeniz mutfaklarında sıkça yer alan börülce, hem salata hem de ana yemek olarak tüketilir. Zeytinyağıyla birleştiğinde hem lezzeti hem de besin değeri artar. Soğuk servis edildiğinde ferahlatıcı bir yaz yemeği, ılık servis edildiğinde ise doyurucu bir öğün haline gelir.
ZEYTİNYAĞLI BÖRÜLCE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze börülce (temizlenmiş)
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım limon suyu
- 1 çay bardağı sıcak su
Yapılışı
- Börülceleri hazırlayın: Temizlenmiş börülceler 3–4 santimetre uzunluğunda kesilir, kaynar suda 3 dakika haşlanır ve süzülür.
- Soğan ve sarımsağı kavurun: Tencereye zeytinyağı alınır. İnce doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsak eklenir, hafifçe pembeleşene kadar kavrulur.
- Domatesleri ekleyin: Küp doğranmış domates, tuz ve toz şeker ilave edilir. Domatesler yumuşayınca haşlanmış börülceler tencereye eklenir.
- Pişirme aşaması: Sıcak su eklenir, tencerenin kapağı kapatılır ve kısık ateşte 20 dakika kadar pişirilir.
- Son dokunuş: Ocaktan almadan önce limon suyu eklenir. Oda sıcaklığına gelince buzdolabında 1 saat dinlendirilir.