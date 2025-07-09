Akşam yemeğine enfes bir Ege esintisi: Girit kabağı dolması tarifi

Geleneksel mutfağın en sağlıklı ve hafif lezzetlerinden biri olan Girit kabağı dolması, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı tadı ve zarif sunumuyla öne çıkar. İnce kabuklu ve hafif tatlımsı aromaya sahip Girit kabağı, hem zeytinyağlı hem de kıymalı iç harçlarla mükemmel bir uyum yakalar. Girit mutfağından sofralarımıza uzanan bu özel tarif, sağlıklı beslenmeyi lezzetle buluşturmak isteyenler için harika bir alternatiftir. Peki, akşam yemeğine enfes bir Ege esintisi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz Girit kabağı dolması tarifi...

GİRİT KABAĞI DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Kabaklar için:

6 adet Girit kabağı

1 tatlı kaşığı tuz (kabakları ovmak için)

İç Harcı (Zeytinyağlı versiyon için):

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı çam fıstığı (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı kuş üzümü (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Yarım çay bardağı sıcak su

Yarım demet dereotu veya maydanoz (ince kıyılmış)

Üzeri için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çay bardağı sıcak su

GİRİT KABAĞI DOLMASI YAPILIŞI

Girit kabaklarının üst kısmını kapak gibi kesin.

İçini dikkatlice oyun.

Kabakları hafifçe tuzlayıp bir kenarda bekletin.

Zeytinyağında soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Çam fıstığı ve kuş üzümünü ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.

Ardından salça ve yıkanmış pirinci ekleyin.

Baharatları ilave edip karıştırın.

Sıcak suyu ekleyip pirinçler suyu çekene kadar pişirin.

Ocaktan alınca ince kıyılmış dereotu ya da maydanozu ekleyin.

Hazırladığınız iç harçla kabakları fazla bastırmadan doldurun.

Kapaklarını kapatın veya domates dilimiyle üzerini örtün.

Tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerine zeytinyağı, limon suyu ve sıcak su karışımını gezdirin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Ilık ya da soğuk olarak, yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!