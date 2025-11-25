Akşam yemeğine fark katın: Enfes Kiev tavuğu tarifi

Kiev tavuğu, Ukrayna mutfağının dünyaya armağan ettiği en özel yemeklerden biridir. İncecik açılmış tavuk göğsünün içine sarımsaklı, dereotlu aromatik tereyağı yerleştirilir; ardından pane kaplamasıyla buluşturularak dışı çıtır, içi akışkan nefis bir lezzete dönüştürülür. Hem şık sunumlu hem de doyurucu bu tarif, özellikle davet sofralarında dikkat çeken bir ana yemek alternatifi olarak öne çıkar.

KİEV TAVUĞU İÇİN MALZEMELER

İç dolgusu için:

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

Tavuk için:

4 adet tavuk göğsü

Tuz, karabiber

Pane kaplaması için:

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1,5 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

KİEV TAVUĞU NASIL YAPILIR?

1. Aromatik tereyağını hazırlayın

Tereyağını bir kabın içine alın, sarımsak, dereotu, limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın. Karışımı streç filme sarıp rulo şeklinde sarın ve en az 30 dakika buzlukta sertleşmeye bırakın.

2. Tavukları ince açın

Tavuk göğüslerini keskin bir bıçakla ortadan yararak kitap gibi açın. Streç film arasında hafifçe döverek inceltin. Her bir parça tuz ve karabiberle tatlandırın.

3. Tereyağını yerleştirin

Dondurduğunuz tereyağından bir parça kesin, tavuğun ortasına koyun ve kenarları içe kıvırarak sıkı bir rulo yapın. Tereyağının dışarı çıkmaması için gerekirse kürdan kullanabilirsiniz.

4. Pane kaplamasını yapın

Tavuk rulolarını önce una, ardından çırpılmış yumurtaya, son olarak galeta ununa bulayın. Ekstra çıtırlık için yumurta ve galeta adımlarını iki kez tekrarlayabilirsiniz.

5. Kızartın veya fırınlayın

Derin bir tencerede yağı ısıtın ve tavukları altın sarısı olana kadar kızartın. Ardından 180°C fırında 10–12 dakika pişirerek içinin tamamen pişmesini sağlayın.

(İsterseniz tamamen fırında da pişirebilirsiniz.)