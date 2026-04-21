Akşam yemeğine hafif ve doyurucu lezzet: Fırında beşamel soslu sebze graten tarifi

Fırında beşamel soslu sebze graten, klasik sebze yemeklerinden sıkılanlar için harika bir alternatiftir. Kabak, patates, havuç, brokoli ya da karnabahar gibi sebzelerin kremamsı beşamel sosla kaplanıp fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilmesiyle hazırlanır. Ana yemek yanında garnitür olarak sunulabileceği gibi tek başına hafif bir öğün olarak da tercih edilir. Özellikle sebze sevmeyenlere bile sebzeyi sevdiren bu tarif, davet sofralarında da göz doldurur. İşte, nefis fırında beşamel soslu sebze graten tarifi...

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU SEBZE GRATEN TARİFİ

Malzemeler

Sebzeler için:

2 adet kabak

2 adet patates

2 adet havuç

1 küçük brokoli

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU SEBZE GRATEN YAPILIŞI

Patates, havuç ve kabağı dilimleyin. Brokoliyi küçük parçalara ayırın.

Sebzeleri hafif haşlayın veya buharda 5 dakika pişirin.

Fırın kabına alıp zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın.

Beşamel sos için tereyağını eritip unu kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırın.

Koyulaşınca tuz, karabiber ve muskat ekleyin.

Sosu sebzelerin üzerine dökün.

Rendelenmiş kaşarı serpin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!