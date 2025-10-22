Akşam yemeğine hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Patates musakka tarifi

Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan patates musakka, hem doyurucu hem de pratik bir yemek olarak öne çıkar. Patates, kıyma ve baharatların mükemmel uyumuyla hazırlanan bu yemek, sofralarda her daim yer bulur. Fırında pişerken yayılan nefis kokusu iştahları kabartırken, hem günlük öğünler hem de misafir menüleri için ideal bir tercihtir. Peki, akşam yemeğine hızlıca hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes patates musakka tarifi...

PATATES MUSAKKA TARİFİ

Malzemeler

Ana malzemeler:

4-5 adet orta boy patates

300 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

PATATES MUSAKKA YAPILIŞI

Patatesleri soyun, yuvarlak dilimler halinde doğrayın ve kızartmadan önce hafifçe kurulayın.

Ardından az yağda her iki yüzünü de hafif kızartın ve fırın kabına dizin.

Tavaya sıvı yağı alın, yemeklik doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Üzerine salça, doğranmış domates ve baharatları ilave edip birkaç dakika daha kavurun.

Fırın kabına dizdiğiniz patateslerin üzerine kıymalı harcı eşit şekilde yayın.

Üzerine bir kat daha patates dizerek kalan harcı da dökün.

Küçük bir kapta 1 yemek kaşığı salçayı 1 su bardağı sıcak suyla açın.

Hazırladığınız sosu musakkanın üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Patatesler yumuşayıp, sos kıvam aldığında yemeğiniz servise hazır.

Patates musakkanızı yanında pirinç pilavı ve yoğurt ile servis ederek dengeli ve doyurucu bir menü oluşturabilirsiniz.

Dilerseniz üzerine biraz taze maydanoz serperek sunumu renklendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!