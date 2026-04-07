Akşam yemeğine pratik ve hızlı çözüm: Fırında köfteli makarna tarifi

Fırında köfteli makarna, hem pratik hem de doyurucu olmasıyla özellikle kalabalık sofralar için ideal bir yemektir. Kızarmış köfteler ve sosla harmanlanan makarna, fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilerek lezzetini ikiye katlar. İşte, pratikliğiyle öne çıkan fırında köfteli makarna tarifi...

FIRINDA KÖFTELİ MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

300 gram kıyma

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Makarnası için:

1 paket makarna

1 yemek kaşığı tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Püf noktası:

Köfteleri önceden hafif kızartmak, fırında pişerken dağılmalarını önler ve daha lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlar.

FIRINDA KÖFTELİ MAKARNA YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun ve küçük toplar haline getirin.

Köfteleri tavada hafifçe kızartın.

Makarnayı tuzlu suda haşlayıp süzün.

Sos için zeytinyağında salçayı kavurun, domatesi ekleyip pişirin.

Baharatları ekleyerek sosu hazırlayın.

Haşlanan makarnayı sosla karıştırın ve köfteleri ekleyin.

Karışımı fırın kabına alın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!