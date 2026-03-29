Akşam yemeğine renk katan lezzet: Sebzeli lazanya tarifi

Klasik lazanya tariflerinden sıkıldıysanız, sebzeli lazanya ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif yaratabilirsiniz. Kabak, havuç, mantar ve biber gibi renkli sebzelerin bir araya geldiği bu tarif, beşamel sos ve rendelenmiş peynirle tamamlanarak fırından çıktığında sofralarda adeta görsel bir şölen oluşturuyor. İşte, leziz sebzeli lazanya tarifi...

SEBZELİ LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

9 adet lazanya yaprağı

1 adet kabak

2 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet sarı biber

150 gram mantar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber ve muskat rendesi

SEBZELİ LAZANYA YAPILIŞI

Sebzeleri yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın ve sebzeleri 5-7 dakika soteleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Beşamel sos için tereyağını eritip unu kavurun, ardından sütü yavaşça ekleyerek topaklanmadan sosu hazırlayın.

Tuz, karabiber ve biraz muskat ekleyin.

Fırın kabını hafifçe yağlayın, en alta beşamel sostan sürün.

Lazanya yapraklarını yerleştirin, üzerine sebze harcı ve tekrar beşamel sos dökün.

Bu işlemi kat kat tekrarlayarak malzemeler bitene kadar devam edin.

En üst katmana beşamel sos sürün ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!