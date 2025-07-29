Akşam yemeklerinin kurtarıcı lezzeti: Patates oturtma tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, hem doyurucu hem de lezzetli bir yemek arıyorsanız, patates oturtma tam size göre! Fırında kıymalı harçla buluşan patatesler hem görsel hem de damak zevkine hitap ediyor. Üstelik pratik yapımıyla da zamandan tasarruf ettiriyor. Peki, akşam yemeklerinin kurtarıcı lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes patates oturtma tarifi...

PATATES OTURTMA TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patates

250 gram dana kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

PATATES OTURTMA YAPILIŞI

Patatesleri soyup yuvarlak ve ince dilimler halinde doğrayın.

Tuzlu suda 5 dakika haşlayın, süzüp kenara alın.

Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsakları rendeleyin.

Sıvı yağda önce soğanları, ardından kıymayı kavurun.

Sarımsak, salça ve baharatları ekleyip 2-3 dakika daha pişirin.

Fırın kabına bir kat patates, üzerine kıymalı harç olacak şekilde katman katman dizin.

En üstü yine patatesle kapatın.

Üzerine 1 su bardağı sıcak su gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

İsteğe göre üzerine kaşar rendesi serpip 5 dakika daha fırınlayarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!