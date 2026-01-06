Alman mutfağının leziz atıştırmalığı: Nussecken tarifi

Nussecken, Almanca’da “fındıklı üçgen” anlamına gelen, kökeni Almanya’ya dayanan geleneksel bir tatlıdır. Kısa hamurlu tabanı, kayısı marmeladıyla dengelenen aroması ve üzerindeki bol fındıklı karamel katmanı sayesinde hem çay saatlerinde hem de özel günlerde sıkça tercih edilir. Peki, Alman mutfağının bu leziz atıştırmalığı nasıl yapılır? İşte, nefis nussecken tarifi...

NUSSECKEN TARİFİ

Malzemeler

Tabanı için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

100 g toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin

250 g un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Ara kat için:

3–4 yemek kaşığı kayısı marmeladı

Üst kat (fındıklı karamel) için:

150 g tereyağı

150 g toz şeker

2 yemek kaşığı bal

200 g ince çekilmiş fındık

Üzeri için:

100 g bitter çikolata

NUSSECKEN YAPILIŞI

Taban için tereyağı ve şekeri bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve vanilini ekleyip karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru yağlı kâğıt serili dikdörtgen bir tepsiye eşit şekilde yayın.

Üzerine kayısı marmeladını ince bir tabaka halinde sürün.

Üst kat için tereyağı, şeker ve balı bir tencerede eritin.

Karışım ılındıktan sonra fındığı ekleyip karıştırın.

Fındıklı karışımı marmeladın üzerine eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlıyı ilk sıcağı geçince üçgen şeklinde dilimleyin.

Çikolatayı benmari usulü eritin ve her üçgenin uçlarını çikolataya batırın.

Çikolata donunca servis edin.

Nussecken, ağzı kapalı bir kapta oda sıcaklığında birkaç gün tazeliğini korur.

Çay ve kahve yanında servis edildiğinde lezzeti daha da ön plana çıkar.

Afiyet olsun!