Alp Kırşan kimdir? Yetenek Sizsiniz sunucusu Alp Kırşan kaç yaşında, nereli? Alp Kırşan kiminle evli, karısı kim?

NOW TV'nin yeni sezon yaz döneminde ekranlara getireceği Yetenek Sizsiniz ilk bölümüyle izleyicinin karşısında çıktı. Jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor. Ayrıca program, enerjisi yüksek sunucusu Alp Kırşan yer alıyor. Peki, Alp Kırşan kimdir? Yetenek Sizsiniz sunucusu Alp Kırşan kaç yaşında, nereli?





ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Babası eski bir futbolcu olan Kırşan, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi ve bir abisi bulunuyor.

ALP KIRŞAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Eğitim hayatına İzmir’de başlayan Kırşan, Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi’nde yükseköğrenimini tamamlayarak akademik kariyerine sağlam bir temel attı.

Alp Kırşan, profesyonel kariyerine 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birincilik kazanarak başladı. Aynı yıl Best Model of the World yarışmasında üçüncü olarak uluslararası alanda da adını duyurdu. Televizyon dünyasına ilk adımını Özlem Yıldız ile birlikte sunduğu Sabah Şekerleri programıyla atan Kırşan, sempatik tavırları ve doğal enerjisiyle kısa sürede dikkat çekti.

ALP KIRŞAN EVLİ Mİ?

Alp Kırşan, 13 Aralık 2014 yılında Zeynep Dörtkardeşler ile dünya evine girmiştir. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yapmıştır.