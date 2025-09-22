Altın sarısı lezzet: Ev yapımı kayısı reçeli tarifi

Yaz mevsiminin en özel meyvelerinden kayısı, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlıya dönüşerek sofralarda kendine yer bulur. Doğal aroması ve hafif mayhoş tadıyla öne çıkan kayısı reçeli, evde kolayca hazırlanabilir. Katkısız, ev yapımı reçelinizle sevdiklerinize hem geleneksel hem de sağlıklı bir lezzet sunabilirsiniz. Peki, altın sarısı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte ev yapımı kaysı reçeli tarifi...

Malzemeler

1 kg olgun kayısı

800 gr toz şeker

Yarım limon suyu

(Arzuya göre) birkaç adet karanfil veya çubuk tarçın

Yapılışı