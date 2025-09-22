Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın sarısı lezzet: Ev yapımı kayısı reçeli tarifi

22.09.2025 10:33:00
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olan kayısı reçeli, mis kokusu ve altın sarısı rengiyle hem göze hem damağa hitap ediyor. Peki, altın sarısı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte ev yapımı kaysı reçeli tarifi...

Yaz mevsiminin en özel meyvelerinden kayısı, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlıya dönüşerek sofralarda kendine yer bulur. Doğal aroması ve hafif mayhoş tadıyla öne çıkan kayısı reçeli, evde kolayca hazırlanabilir. Katkısız, ev yapımı reçelinizle sevdiklerinize hem geleneksel hem de sağlıklı bir lezzet sunabilirsiniz. Peki, altın sarısı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte ev yapımı kaysı reçeli tarifi...

Malzemeler

  • 1 kg olgun kayısı
  • 800 gr toz şeker
  • Yarım limon suyu
  • (Arzuya göre) birkaç adet karanfil veya çubuk tarçın

Yapılışı

  1.  Kayısıları yıkayın, ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın.
  2. Geniş bir tencereye kayısıları dizin, üzerine şekeri eşit şekilde serpiştirin. Üzerini kapatıp 4–5 saat (tercihen 1 gece) bekletin. Bu süre sonunda kayısılar suyunu salacaktır.
  3. Orta ateşte reçeli kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte, taşmaması için arada karıştırarak pişirin.
  4. Pişirme sırasında yüzeyde oluşan köpükleri kaşıkla alın. Bu işlem reçelin daha berrak olmasını sağlar.
  5. Reçelin olup olmadığını anlamak için bir tabağa damlatın; akışkanlığı yoğunsa birkaç dakika daha kaynatın.
  6. Pişmeye yakın limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. İsteyenler aroma için karanfil ya da tarçın ekleyebilir.
  7. Sıcak reçeli cam kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirerek soğumaya bırakın.
